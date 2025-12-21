Torna l’appuntamento con la solidarietà con la puntata speciale de L’Eredità dedicata al Gran Galà Telethon 2025. Scopriamo insieme quando andrà in onda, chi sono i concorrenti e gli ospiti vip che parteciperanno al game show.

Puntata speciale de L’Eredità Gran Galà Telethon 2025: quando in onda

Marco Liorni sarà alla guida de “L’Eredità Gran Galà Telethon 2025”. Il quiz game andrà in onda eccezionalmente in prima serata e vedrà sfidarsi, non semplici concorrenti, ma personaggi del mondo dello spettacolo divisi a coppie. L’appuntamento è previsto per domenica 21 dicembre 2025 alle ore 21.30, su Rai 1.

A partecipare ai vari giochi saranno le coppie formate da: Paola Perego e Paolo Belli; Eleonora Daniele e Tiberio Timperi; Gianmarco Tognazzi e Frank Matano; Fru e Ciro dei The Jackal; Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico. Non mancherà quindi il divertimento in una serata che prevede solidarietà, musica e tanti colpi di scena.

Protagoniste della “Scossa” saranno Elisa Isoardi ed Elenoire Casalegno mentre Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano si esibiranno con il corpo di ballo sulle musiche di “Moulin Rouge”.

Come in ogni puntata de L’Eredità, soltanto due concorrenti approderanno in finale e dovranno indovinare la parola de la Ghigliottina. Tra i vari giochi, ci saranno anche una serie di domande pensate per mettere alla prova le coppie più affiatate.

Sarà una grande festa per la serata finale della Maratona Telethon.

👉 "L'Eredità – Gran Galà Telethon" domenica alle 21.30 su @RaiUno pic.twitter.com/F1pm2HPAPI — Rai (@Raiofficialnews) December 18, 2025

A chi sarà donato il montepremi

Il montepremi finale di questa puntata speciale de L’Eredità Gran Galà Telethon 2025 sarà interamente devoluto a Fondazione Telethon, contribuendo concretamente alla ricerca scientifica e alla lotta contro le malattie genetiche rare.

Intanto la 23esima edizione de L’Eredità chiuderà l’anno con numeri da record, registrando la più alta media in share degli ultimi 14 anni. Il game show più longevo della televisione italiana (con oltre 5.528 puntate trasmesse) si conferma un punto di riferimento per gli spettatori nella fascia pre-serale. Ascolti che ora, con questa puntata speciale, contribuiranno alla ricerca.