Enzo Paolo Turchi torna protagonista al Grande fratello, al centro di uno scontro inaspettato, dove lamenta la mancanza di rispetto mostrata da parte di Helena Prestes, tra i coinquilini concorrenti nel gioco. In preda alla rabbia, il coreografo non tollera l’atteggiamento della modella che oserebbe sfidarlo nella danza, a suo dire, provando a sostituirlo nel ruolo affidatogli dalla produzione. All’esperto di danza spetta, intanto, l’idea di una coreografia da curare e realizzare insieme agli altri inquilini, per una serata-evento prevista nel reality show.

Grande fratello 2014, lo scontro nella Casa tra Enzo e Helena

Una festa dalle atmosfere tipiche degli anni ’80 è il compito che, in vista della nuova puntata di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, il Grande fratello assegna ai concorrenti, generando malumori e incomprensioni nella Casa. Come lo scontro tra Enzo ed Helena. Nel mezzo delle prove generali in vista della serata a tema da portare a termine, il Party anni ’80, Enzp Paolo Turchi finisce in preda alla rabbia in uno scontro aperto con la coinquilina Helena: la modella, secondo lui, peccherebbe di presunzione pensando di poter curare la direzione artistica della serata-evento, come co-director o in sostituzione del direttore artistico ufficiale.

“Se tu dici che fai le coreografie con me non va bene – lamenta Turchi visibilmente adirato nello scontro diretto con Helena Prestes, per poi rincarare la dose con il suo rimprovero. Mi sembra poco corretto e poco intelligente. Se tu dici che vuoi fare le coreografie con me mi viene solo da ridere”.

Enzo Paolo Turchi si scontra con Helena Prestes

Il fautore del Tuca-Tuca lamenta, così, una mancanza di rispetto da parte della modella, che a suo dire vorrebbe dettare i passi della coreografia di danza che il gruppo di gieffini è chiamato a registrare in TV.

“C’è una mancanza di rispetto e devi rispettare come rispettano tutti quanti. E devi stare pure zitta – prosegue quindi lo sfogo del coreografo, che parla alla modella in presenza dei coinquilini – perché io ho settantacinque anni e sessantaquattro di carriera. Tu non mi dici ‘Faccio io le coreografie’ perché tu non sei all’altezza neanche di dire ‘Buongiorno’ sulla danza”. Infine, conclude: “Te lo dico sinceramente”.

Nello scontro della Casa, intervengono Shaila e Carmen

Ed è poi la volta di Carmen Russo, che prova a frenare l’ira del marito con un sibillino: “Dai Enzo”. Ma il coreografo non intende perdonare la sfida lanciatagli da Helena Prestes: “Dice che io non le do coraggio, ma che ti devo dare? Il coraggio di fare le coreografie?”.

Anche Shaila Gatta, già al centro delle cronache rosa per la vicinanza a Javier Martinez, ha voce in capitolo, provando a spiegare al coreografo il senso delle parole “incriminate” dell’amica: “Lei ha detto il contrario, ha detto: ‘Tu mi hai dato coraggio'”. Ma il gieffino resta fermo della sua convinzione, come si evince tra le immagini dello scontro al Grande fratello che sono virali sui social. “No, no ha detto che le ho tolto il coraggio – infierisce, quindi, Turchi su Helena. Un minimo di rispetto ci deve essere, capisci? È un po’ troppo”.

E a chiudere lo scontro della Casa è il nuovo intervento di Carmen Russo, che prova così a motivare la rabbia del marito, prima di far ripartire la musica per le prove generali: “La danza, come sapete, è una cosa seria”.

Nel frattempo, l’opinione del popolo di utenti attivi sui social si divide a metà, tra i vari schieramenti. Da una parte ci sono i fan che si dicono schierati dalla parte di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo che difende la posizione del marito, d’altro canto c’è chi invece supporta la posizione delle amiche Shaila Gatta e Helena Prestes.