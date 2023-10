Continua con successo su Rai Tre la messa in onda di film/documentari su alcune delle grandi personalità del nostro Paese, quelle che hanno lasciato, ciascuna nel proprio ambito, un segno indelebile.

Nella prima serata di Venerdì 27 Ottobre è la volta di Enrico Mattei-Ribelle per amore, fondatore e presidente di ENI negli anni ’50. La trasmissione cade a 61 anni esatti dalla sua misteriosa morte e vuole essere un omaggio ad un uomo così significativo della nostra storia recente.

Enrico Mattei-Ribelle per amore: un film/documentario sulla vita e sull’operato del grande imprenditore e politico

Enrico Mattei (1906-1962), politico, partigiano e industriale, è stato una delle figure più rappresentative dell’Italia contemporanea.

Il film/documentario Enrico Mattei-Ribelle per amore, ripercorre le tappe fondamentali della vita privata e pubblica di questo gigante del ‘900, promotore di idee rivoluzionarie, destinate a cambiare per sempre, in positivo e in senso modernizzatore, il corso del mondo industriale e manageriale del nostro Paese.

La figura di Mattei viene ricostruita soprattutto grazie a numerose immagini di repertorio. L’accento viene posto principalmente su quelle sue idee visionarie e quelle decisioni che si rivelarono fondamentali per la realizzazione del cosiddetto “miracolo italiano”.

La morte misteriosa

Ampio risalto trova anche la morte di Mattei, avvenuta a causa di un incidente aereo nei pressi di Bascapè (Pavia) il 27 Ottobre del 1962. Il mezzo proveniva da Catania ed era diretto a Milano-Linate. Oltre al Presidente di ENI, morirono anche il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William McHale.

Anni ed anni di indagini, ostacolate da vari ed acclarati depistaggi, non sono riuscite a chiarire la dinamica dell’accaduto e la morte di Mattei resta, a tutt’oggi, ancora avvolta nel mistero.

Specifiche tecniche

Enrico Mattei-Ribelle per amore è un film/documentario del 2023 diretto da Angela Bazzolini. Dura in tutto 105 minuti ed è una produzione interamente italiana.

Vi ricordiamo che l’appuntamento è per le 21.20 circa su Rai Tre Venerdì 27 Ottobre.