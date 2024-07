Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi Zeynep tornerà a ribadire il suo amore a Emir, e proporrà a Kozcuoğlu di iniziare una nuova vita con lei e Deniz. Lui però risponderà alla sua dichiarazione d’amore umiliandola ancora una volta.

Anticipazioni turche Endless Love: Zeynep fa un regalo ad Emir

Nel corso della seconda stagione Endless Love vedremo Zeynep mostrare segni di stanchezza per quella relazione che la vedrà nel ruolo di amante clandestina. La giovane donna deciderà così di fare di tutto per escire dal ruolo di amante e poter vivere il suo amore con Emir come desidera.

Per questo motivo deciderà di fare un regalo di compleanno davvero speciale all’amato, e si presenterà da lui con una chiave simbolica che rappresenterà il suo cuore. Kozcuoğlu però non comprenderà l’importanza di quel gesto e lo sminuirà, dicendo a Zeynep che lei gli avrà regalato la chiave del suo cuore molto tempo prima.

Zeynep delusa nelle prossime puntate Endless Love

La sorella di Kemal non riuscirà a nascondere la sua delusione davanti alle parole dell’amato, e chiederà a Emir di essere meno duro con lei. Lui cercherà di giustificarsi dicendole di avere una spiritualità bassa, e la donna si scuserà per aver fatto un passo così importante.

L’imprenditore proverà a metterla sullo scherzo, e sorridendo le dirà “Almeno non è un profumo”, ma Zeynep non potrà più nascondere il suo rammarico. La giovane Soydere – stanca di essere umiliata – deciderà di andarsene, ma Emir la prenderà per un braccio e le chiederà di dargli un motivo per conservare quella chiave.

“Vorrei iniziare una nuova vita con te e la piccola Deniz” proverà a dire Zeynep, ma lui – ancora una volta – sarà pronto a ferirla.

L’imprenditore rifiuterà la proposta di Zeynep con parole dure “Sono un uomo sposato e leale che ama sua moglie, e tu chi sei?”

Spoiler turchi Endless Love: Zeynep medita vendetta, Emir ha un piano

Di certo Zeynep non si aspettava di ricevere una risposta simile. Emir avrà ancora una volta dimostrato che la loro relazione è un amore a senso unico. Mentre la giovane Soydere è innamorata di lui, per Emir Zeynep sarà solo un modo per vendicarsi di Kemal.

La ragazza, prima di andare via, dichiarerà a Emir di essere pronta a farsi spazio nel suo cuore, lasciandogli intendere di avere già un piano per dividerlo da Nihan. L’imprenditore – tutt’altro che colpito dalle sue affermazioni – farà ritorno a casa. La moglie non potrà fare a meno di notare la chiave e gli chiederà spiegazioni.

“Questa risolverà i nostri problemi” dirà Emir a Nihan, che non riuscirà a capire le intenzioni del marito. Cosa avrà in mente Kozcuoğlu? Lo scopriremo tra qualche giorno.