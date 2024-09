Quale destino avverso si accanirà contro Kemal nelle prossime puntate Endless Love? Gli spoiler turchi rivelano Soydere non dovrà guardarsi le spalle soltanto dal nemico giurato Emir Kozcuoğlu, ma anche dalla moglie Asu Alacahan. I due infatti decideranno di fare fronte comune contro Kemal. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Endless Love: Kemal ruba un ciuccio di Deniz

Il dubbio che Deniz possa essere sua figlia non abbandonerà Kemal, e l’uomo deciderà di compiere un gesto estremo per arrivare alla verità. Tutto avrà inizio quando Vildan convincerà Nihan a rivelare all’ex la verità sulla paternità, un progetto che però la Sezin sarà costretta ad abbandonare quando il marito Emir le farà credere di aver gettato la piccola Deniz in un dirupo.

A quel punto Nihan sarà costretta ad abbandonare il suo proposito e farà di tutto per non incontrare Kemal. Soydere però – anche grazie a una pista che gli fornirà la sorella Zeynep – sospetterà di essere il padre di Deniz. Per questo motivo deciderà di impossessarsi di un ciuccio della bambina, per poter fare l’esame del DNA e togliersi ogni dubbio. Per poratre a termine il suo piano Soydere chiederà aiuto alla fidata Leyla.

Emir e Asu ostacolano i piani di Kemal nelle prossime puntate Endless Love

Il progetto di Kemal dovrà scontrarsi con l’alleanza tra i fratelli Kozcuoğlu. Nel momento in cui Emir si renderà conto che Leyla avrà preso un ciuccio di Deniz che contiene davvero la sua saliva – e non quello già sterilizzato che aveva preparato per lei – chiamerà Asu e le dirà di comprare un ciuccio identico a quello sottratto dalla Acemdaze.

Asu non tradirà il fratello, e rendendosi conto che un risultato del DNA diverso potrebbe porre fine anche al suo matrimonio, correrà a comprare un ciuccio nuovo. Subito dopo metterà nella tisana di Kemal un sonnifero, e mentre lui dormirà lei potrà sostituire il ciuccio.

L’impresa si rivelerà più difficile del previsto visto che Kemal – non fidandosi più della moglie dopo aver scoperto che lei gli aveva taciuto il legame di parentela con Emir – dormirà con il ciuccio sotto il suo cuscino. Tuttavia alla fine Asu riuscirà nel suo intento, ed Emir tirerà un sospiro di sollievo all’idea di essere riuscito, ancora una volta, a mandare a monte i piani del nemico tesi a dimostrare che Deniz è sua figlia.

Spoiler Endless Love: Kemal a un passo dalla verità

Soydere avrà qualche sospetto sulla manomissione e – sebbene proseguirà con il suo piano portando il ciuccio al laboratorio di analisi – durante una telefonata con Zehir non scarterà del tutto l’idea che il ciuccio sia stato manomesso proprio da Emir. Non a caso, l’uomo preciserà che forse dovrebbero trovare un modo ancora più segreto per risolvere il fatidico dubbio.

Finirà per scoprire la verità? Continuate a seguirci per saperne di più su questa avvincente storia che presto farà stare con il fiato sospeso migliaia di fans Endless Love.