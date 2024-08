Cosa accadrà nelle prossime puntate Endless Love? Gli spoiler turchi rivelano che vivremo momenti di grande paura per la piccola Deniz. Emir – una volta scoperto che Nihan intende rivelare a Kemal la verità sulla paternità – minaccerà di gettare la piccola in un dirupo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Endless Love: la vendetta di Emir

Non avevamo dubbi che il perfido Emir avrebbe portato a termine la sua personale vendetta nei confronti di Nihan. Dopo aver scoperto che la moglie aveva dato appuntamento a Kemal per rivelargli che Deniz è sua figlia, l’uomo correrà ai ripari.

Se Nihan aveva pensato che rivelare a Kemal la verità potesse aiutarla a proteggere sua figlia, dovrà presto ricredersi. Kozcuoğlu infatti non esiterà a terrorizzare la moglie, minacciando di gettare la piccola Deniz in un dirupo.

Mentre Asu avrà involontariamente impedito a Soydere di scoprire la verità, Nihan dovrà fare i conti con un piano diabolico del marito. Una volta scoperto – grazie alla cimice che Asu installerà nel cellulare di Kemal – che l’uomo avrà in programma un incontro con Nihan, Emir non farà fatica a capire quale sarà il motivo dell’appuntamento, e programmerà la sua personale vendetta.

Deniz in pericolo nelle prossime puntate Endless Love

Nell’ora prefissata per l’appuntamento, Emir vestirà Deniz di tutto punto e la porterà con sé a fare un giro in automobile.

Quando Nihan si accorgerà che Deniz non è in casa, telefonerà a Emir per chiedergli se l’ha portata via con sé. A quel punto, Emir confermerà di essere uscito con la piccola Deniz e chiederà a Nihan se vuole raggiungerlo in un posto speciale per mangiare qualcosa insieme. La donna sarà così costretta a rimandare l’incontro con Kemal e raggiungere il marito.

Quando arriverà sul posto indicato troverà ad attenderla una brutta sorpresa. La donna si troverà di fronte il marito, che starà immobile vicino a un precipizio con al fianco la carrozzina dove – a suo dire – ci sarà la piccola Deniz che dorme.

Facendosi scuro in volto Emir chiederà a Nihan il motivo per cui aveva chiesto un incontro a Kemal. Kozcuoğlu insisterà con le sue domande – minacciando di buttare giù la bambina – fino a quando la donna non gli confermerà che intendeva dire all’ex che è lui il vero padre di Deniz.

Emir getta la carrozzina nel vuoto, attimi di terrore a Endless Love

L’uomo reagirà alla confessione della moglie con un gesto apparentemente estremo. Emir farà scivolare la carrozzina giù per il dirupo, facendo credere a Nihan di avere così ucciso la piccola Deniz.

Tutto ciò farà fortunatamente parte di una messinscena, e dopo averla fatta disperare, Kozcuoğlu dirà alla moglie che nel passeggino c’era solo una bambola. Nihan potrà così riabbracciare Deniz, che sarà sempre stata al sicuro con Tufan Kaner.

Il gesto intimidatorio sortirà però l’effetto sperato per Emir, visto che Nihan deciderà di tacere la verità a Kemal. Tuttavia Soydere sarà vicino a scoprirla da solo, grazie a un aiuto inaspettato che gli permetteranno di mettere a posto tutti i tasselli del puzzle. Curiosi di scoprire di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Endless Love.