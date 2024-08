Momenti di alta tensione nelle prossime puntate Endless Love. Nihan sarà pronta a rivelare a Kemal la verità sulla piccola Deniz nel corso della seconda stagione della soap turca di Canale 5.

Trame turche Endless Love: Emir ha un atteggiamento morboso con Deniz

Nel corso della seconda stagione Endless Love – che prenderà il via il prossimo 30 agosto – vedremo Emir Kozcuoğlu dimostrare un attaccamento morboso verso la piccola Deniz. L’uomo saprà bene che non è sua figlia, visto che non ha mai fatto l’amore con Nihan, tuttavia dichiarerà alla moglie che è lui il solo uomo che la bimba può chiamare papà.

Il perfido Emir non risparmierà minacce alla moglie, che da parte sua inizierà a preoccuparsi seriamente all’idea che lui possa fare del male anche alla piccola. La situazione precipiterà quando – attraverso una radio spia posizionata nella cameretta – Nihan capirà che Emir si sarà convinto dell’idea che Deniz lo ha già chiamato papà, anche se la bimba, ovviamente, non sarà ancora in grado di parlare.

Nihan vuole rivelare la verità a Kemal nelle prossime puntate Endless Love

Rivelare a Kemal che Deniz è sua figlia potrebbe aiutare Nihan a difendere la piccola dalla malvagità di Emir? La giovane donna si chiederà spesso se questa sia l’unica soluzione, e a sciogliere ogni dubbio ci penserà Vildan Acemzade. Quando Nihan confiderà alla parente i suoi dubbi, quest’ultima la inviterà a rivelare all’ex che è lui il padre della bambina.

Nihan si preparerà così a rivelare a Nihan i motivi che l’hanno spinta a tacere sulla reale paternità della figlia, certa che lui proteggerebbe Deniz a tutti i costi se sapesse la verità.

Endless Love news: per Kemal arriva davvero il momento della verità?

Nihan riuscirà nel suo intento? Purtroppo no, perché Asu – seppure involontariamente – ci metterà lo zampino. Gli spoiler turchi rivelano che la moglie di Kemal sarà profondamente delusa quando scoprirà che lui l’avrà sposata solo per entrare in possesso delle sue azioni della Holding Kozcuoğlu, quando già sapeva che era la sorella di Emir.

La Alacahan metterà così una microspia nel cellulare del marito, e la sua mossa si rivelerà fondamentale poiché darà modo a Emir di scoprire che Nihan ha chiesto a Kemal di incontrarsi perché deve dirgli qualcosa di molto importante su Deniz.

Kozcuoğlu a quel punto si attiverà per fare in modo che l’incontro tra la moglie e l’ex non avvenga. Ci riuscirà? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love. Per il momento possiamo però anticiparvi che i sospetti torneranno ad affacciarsi nella mente di Kemal. Soydere non potrà scartare l’ipotesi di essere il padre di Deniz, al contrario di quanto gli ha fatto credere Emir con l’inganno.