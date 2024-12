Mentre l’amata soap turca Endless Love si avvia verso il gran finale di sempre, nuovi colpi di scena promettono di tenerci con il fiato sospeso. Emir Kozcuoğlu darà ancora una volta prova della sua follia, mettendo in serio pericolo Kemal Soydere.

Anticipazioni turche Endless Love, Emir pronto a vendicarsi di Soydere

La storyline avrà inizio nel momento in cui Emir riuscirà a introdursi in casa di Kemal e Nihan e rapire Zeynep e la piccola Deniz. Soydere deciderà di trascorrere una serata romantica con la donna che amerà e che sarà appena diventata sua moglie al cinema, e Zeynep si offrirà di accudire la bambina.

Le immagini che andranno in onda sul grande schermo però lasceranno impietriti Keml e Nihan. I due scopriranno infatti attraverso una proiezione che Emir sarà riuscito a entrare nella loro casa e rapire Zeynep e la bambina. Rientrati in fretta scopriranno che la casa sarà vuota.

Mentre Kemal assisterà inerme alla videochiamata durante la quale Emir gli mostrerà la sorella legata a letto in una stanza cosparsa di benzina, Nihan riuscirà a rintracciare l’ex marito attraverso il cavo della telecamera utilizzata per spiarli.

Kemal salva Zeynep nei prossimi episodi Endless Love

Per innescare il liquido infiammabile Emir avrà predisposto una candela, e Kemal scoprirà di avere i minuti contati per salvare la sorella. Oltre a questo l’uomo sarà angosciato per il destino della figlia, e deciderà di rivolgersi alla polizia. Hakan con i suoi uomini riuscirà appena in tempo a scoprire il posto nel quale sarà tenuta prigioniera Zeynep e salvarla.

Il primo incubo di Soydere vedrà quindi un epilogo felice, ma resterà l’incognita legata alla piccola Deniz. Dove si sarà nascosto Emir con la bambina? Nihan – seguendo il filo della telecamera – farà appena in tempo a vedere Emir fuggire con la figlia, senza però riuscire a raggiungerlo. Disperata si rifugerà tra le braccia del neo marito, pregando affinché la polizia riesca a rintracciare il nuovo nascondiglio di Kozcuoğlu.

Endless Love, trame future: Emir ordina a Nihan di sparare a Kemal

Mentre Nihan e Kemal saranno in ansia per la loro bambina, un nuovo spiraglio sembrerà arrivare da un impiegato di un’agenzia immobiliare. L’uomo riferirà di aver affittato recentemente un locale a Emir. Attenzione però, perché quest’uomo altri non sarà che un nuovo scagnozzo di Kozcuoğlu, e le informazioni che fornirà ai Soydere avranno il solo scopo di condurli in una trappola ben congegnata.

Kemal deciderà di recarsi da solo nella casa, ma Nihan non sarà disposta a restare ad aspettare senza fare nulla e vorrà seguirlo. I due arriveranno all’indirizzo ricevuto dall’agente immobiliare, e troveranno effettivamente Emir, che però non sarà solo. Baran – un altro scagnozzo dell’uomo – punterà una pistola contro Kemal.

Emir però lo fermerà, e dopo aver messo un’arma tra le mani di Nihan, pretenderà che sia lei a sparare al marito. Con la sua solita freddezza, dirà alla ex che – se vorrà salvare la figlia – dovrà premere il grilletto. Kemal la esorterà a fare di tutto per salvare la loro bambina, e Nihan ubbidirà all’ordine di Emir.

Kemal muore? Colpo di scena negli episodi Endless Love

Il proiettile raggiungerà Soydere in pieno petto, e l’uomo cadrà a terra, apparentemente esanime. Kemal Soydere morirà? In realtà l’uomo avrà indossato un giubbotto antiproiettile, che gli permetterà di salvarsi.

Non sarà finita qui, visto che Kemal avrà raggiunto la casa accompagnato da Hakan e i suoi uomini, che a quel punto faranno irruzione. Le cose si metteranno decisamente male per Emir Kozcuoğlu. Curiosi di sapere come finirà? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Kara Sevda.