Durante una riunione del Consiglio di amministrazione della Kozconoglu Holding, Galip annuncerà la sua decisione di ritirarsi e cedere le sue quote societarie. La riunione verrà interrotta dall’ingresso di Kemal che annuncerà di essere il maggiore azionista della società. Galip e Emir reagiranno molto male, ma Kemal li informerà di essere legittimato a partecipare in quanto neosposo di Asu che avrà ricevuto le quote da Galip. Emir aggredirà la soprella intimandole di restituirgli le quote se non vuole che riveli a Kemal la sua identità, ma lei non si lascerà intimidire e lo minaccerà di tirare fuori elementi che potrebbero far riaprire le indagini sulla morte di Ozan.

Kemal e Asu inviteranno a cena la famiglia Soydere e annunceranno che quella mattina si sono sposati. Poco dopo arriverà la notizia che Asu sarebbe la figlia di Mujgan Kozcuoglu, madre di Emir. Sarà stato Galip a diffondere la notizia? Emir sembrerà non avere dubbi e telefonerà al padre, mentre Asu penserà che sia stato proprio il fratello, con lo scopo di distruggere il suo matrimonio con Kemal.