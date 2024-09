Kemal e Nihan saranno sempre più vicini nelle prossime puntate Endless Love. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi negli episodi futuri Kara Sevda Soydere non riuscirà a nascondere alla ragazza le emozioni che prova quando lei è vicina. “Il mio dolore con te si attenua” le confesserà, e tra loro arriva un bacio romantico.

Endless Love, trame turche: Kemal partner della Holding Kozcuoğlu

Nihan vede Soydere girare per i corridoi della Holding Kozcuoğlu ed è stupita. Lui non le ha detto niente e la giovane donna non riesce a spiegarsi la sua presenza lì. Gli chiede spiegazioni e lui le dice una mezza verità, dicendole che sta cercando un modo per vederla tutti i giorni. In realtà Kemal è lì per minacciare Galip, dopo aver scoperto che l’uomo – nel corso di una gara d’appalto – ha pagato gli avversari per non presentarsi, riuscendo così a ottenere facilmente la concessione.

Per mettere a tacere la cosa Kemal ha chiesto a Galip di cedergli le sue quote. Lui ovviamente ha rifiutato, e per metterle al sicuro le ha trasferite ad Asu. Quello che Galip non avrebbe mai immaginato però, è che la figlia potesse sposare Kemal.

Poche ore prima della firma del contratto i due convolano a nozze, e Asu consente al neo marito di gestire le sue azioni. Il peggior incubo di Galip così si avvera: Kemal è a tutti gli effetti socio della Holding Kozcuoğlu!

Nihan scopre che Kemal a sposato Asu nelle prossime puntate Endless Love

Nel corso del consiglio di amministrazione Nihan scopre che Kemal ha sposato Asu e la notizia non le piace affatto. La giovane teme che questo possa portare a nuovo spargimento di sangue, e si reca sul tetto dell’edificio per riflettere.

Kemal la segue, e quando lei lo invita a lasciarla in pace lui le risponde “Non posso, sai che il mio dolore si attenua solo quando sono con te”. Una dichiarazione d’amore romantica, che però non basta a far cedere Nihan. Lei si allontana, terrorizzata dall’idea di cosa accadrebbe se Emir scoprisse un loro riavvicinamento.

Endless Love, spoiler turchi: Kemal e Nihan si baciano

La reazione di Nihan non ferma Soydere, che anziché allontanarsi le tende una mano.

“Non aver paura, stammi vicino, riviviamo i vecchi tempi” le dirà. Ma la paura di quello che potrebbe fare Emir ha il sopravvento, e lei ribadisce a Kemal di allontanarsi. Tuttavia lui non può fare a meno di notare che – mentre con la bocca la donna gli chiede di stargli lontano – i suoi occhi dicono qualcosa di completamente diverso. Kemal si avvicina a Nihan e i due si baciano, incuranti del fatto che qualcuno potrebbe vederli.