Momenti di grandissima tensione ci aspettano nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Leyla deciderà di sfidare Galip, e finirà per pagare molto caro questo suo gesto coraggioso. La giovane donna finirà in ospedale in fin di vita, Ayhan sarà al suo capezzale. e cercherà di farle forza nella speranza che lei possa risvegliarsi. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Endless Love, puntate 2° stagione: Leyla scopre un reato avvenuto trent’anni prima

Nelle prossime puntate Endless Love Leyla verrà a conoscenza di un grave reato commesso da Galip trent’anni prima. La storyline avrà inizio quando alcuni bambini dell’asilo inizieranno ad accusare strani malesseri. I piccoli cominceranno a mostrarsi apatici, senza appetito e stanchi, e il loro comportamento insolito insospettirà Leyla, che vorrà vederci chiaro.

Parlando con i genitori dei piccoli, la compagna di Ayhan scoprirà che i bimbi saranno soliti percorrere un sentiero per raggiungere l’asilo. Lungo il vialetto il terreno si presenterà arido e Leyla constaterà che non vi cresce nemmeno un filo d’erba.

La vegetazione sembrerà essere stata rasa al suolo, e questo insospettirà la giovane donna, che svolgerà alcune ricerche.. Grazie agli approfondimenti e all’aiuto di tecnici specializzati, verrà così a galla che sotto quel terreno sono stati sepolti dei rifiuti radioattivi, pericolosissimi per la salute.

Endless Love, trame turche: Leyla affronta Galip, lui la minaccia

Leyla non tarderà a scoprire chi si nasconderà dietro a questo gravissimo reato. La donna scoprirà che il responsabile di tutto è Galip, e – spaventata dalle conseguenze che il materiale radioattivo potrebbe avere sui bambini – preparerà un dossier di denuncia e si presenterà alla holding di Galip.

Kozcuoglu non saprà come fare a difendersi dalle accuse di Leyla, e per discolparsi non potrà fare altro che minacciarla e usare tutto il suo potere per cercare di fermarla. Dapprima la inviterà caldamente a non intromettersi nei suoi affari se non vorrà pagarla cara, poi deciderà di passare alle maniere forti.

Leyla finisce in ospedale nelle prossime puntate Endless Love

Galip non esiterà a chiamare uno dei suoi uomini più fidati con un chiaro ordine: eliminare Leyla e le prove del suo crimine, così da non correre alcun rischio per la sua libertà e per il nome importante dei Kozcuoglu.

Il sicario entrerà in azione, e seguirà con la propria auto la giovane donna mentre lei si recherà a casa di Ayhan. L’uomo ingaggiato da Galip le sparerà colpendola in pieno petto, e le condizioni della ragazza appariranno subito disperate.

Leyla verrà portata in ospedale, dove lotterà tra la vita e la morte. Il proiettile avrà perforato il pericardio, e lo staff medico farà tutto il possibile per salvarle la vita. Leyla verrà sottoposta a un delicato intervento – durante il quale perderà più volte conoscenza – dopodiché verrà trasferita in terapia intensiva.

I medici – appena usciti dalla sala operatoria – informeranno i parenti della ragazza che saranno in sala d’attesa dicendo loro “Abbiamo fatto tutto il possibile, ora è il momento di aspettare. Se riusciamo a stabilizzarla, c’è una possibilità che sopravviva“.

Intanto Ayhan sarà accanto a lei, e con voce dolce la inviterà a risvegliarsi e “tornare alla vita”. Riuscirà Leyla a riprendersi? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.