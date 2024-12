Le festività natalizie porteranno qualche cambiamento nel palinsesto Mediaset. L’amata soap turca Endless Love lascerà il consueto slot orario pomeridiano per presentarsi all’appuntamento con i suoi fans solo nel fine settimana.

Endless Love sospesa, i motivi e la programmazione

I fans Endless Love che lunedì 23 dicembre si collegheranno alle reti Mediaset per seguire – come di consueto – le vicende di Kemal Soydere e Nizan Sezin – resteranno delusi. La dizi turca che ha saputo conquistare il cuore di migliaia di telespettatori non andrà in onda nel daytime feriale.

La decisione di sospendere la serie tv turca nel daytime feriale e il giovedì in prime time è arrivata dai vertici di Cologno Monzese, che hanno così voluto dare ai telespettatori la possibilità di trascorrere questi giorni gioiosi in compagnia dei propri cari, senza perdere nemmeno un appuntamento con le vicende dei Soydere.

Lo stop di Endless Love arriva in un momento in cui le trame si fanno particolarmente tese, e proprio per questa ragione i vertici Mediaset hanno optato per uno stop temporaneo, al fine di consentire ai tantissimi fans di seguire i momenti clou dopo le festività di fine anno e allungare i tempi in vista del gran finale previsto per i primi mesi del 2025.

Endless Love, programmazione settimana di Natale 2024

Quando vedremo Endless Love nella settimana di Natale? La programmazione del serial turco prevede appuntamenti solo nel weekend, visto che – come anticipato – non sono previsti episodi nel daytime feriale e neppure l’appuntamento del giovedì sera in prime time. Il pomeriggio feriale di Canale 5 sarà occupato da film prettamente natalizi, mentre potremmo seguire le vicende dei Soydere sabato 28 e domenica 29 dicembre.

Complice lo stop di Uomini & Donne – il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi – Endless Love arriverà sui nostri teleschermi eccezionalmente anche la domenica pomeriggio.

L’insolita programmazione proseguirà anche nella settimana successiva, e i nuovi episodi andranno in onda sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025. Il ritorno alla consueta programmazione è previsto per lunedì 7 gennaio.