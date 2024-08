Le anticipazioni turche Endless Love rivelano che la vista del corpo senza vita del figlio Ozan sarà fatale per Onder, Nei prossimi episodi della soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – l’uomo verrà colto da infarto fulminante.

Anticipazioni turche Endless Love: finale di stagione amaro per Nihan

Gli spoiler turchi rivelano un finale di stagione amaro per la protagonista della soap. Nihan si troverà infatti ad affrontare un doppio lutto nelle prossime puntate Endless Love. Dopo la morte del fratello Ozan – che perderà la vita in carcere – la giovane donna scoprirà che anche suo padre è morto.

La figlia di Onder e Vildan verrà informata che il fratello gemello si è tolto la vita in ospedale, dopo essere stato ricoverato per una sospetta intossicazione alimentare mentre era detenuto. Tutto farà pensare a un suicidio, e Nihan insisterà per vedere un’ultima volta il fratello a cui era particolarmente legata. Alla vista di Ozan morto però, la ragazza crollerà e i medici saranno costretti a soccorrerla.

Poco dopo l’ex di Kemal vedrà la madre tenere tra le mani la fede del marito Onder, e intuirà così che anche al padre è successo qualcosa di grave. La sua intuizione si rivelerà esatta, e Vildan le dirà tra le lacrime che l’uomo non avrà retto alla vista del figlio morto. Onder avrà un infarto che si rivelerà fatale.

Nihan lascia Istanbul nelle prossime puntate Endless Love

Per la famiglia Sezin – e per Nihan in particolare – questo doppio lutto nel giro di poche ore sarà devastante.

In seguito la madre Vildan deciderà di trasferirsi a casa di Leyla, mentre la giovane prenderà una decisione drastica decidendo di lasciare Instanbul per trasferirsi a Londra. Nihan cercherà così di lasciarsi il passato alle spalle, e penserà di poter cominciare una nuova vita. La donna porterà in grembo il figlio di Kemal.

Riuscirà a portare a termine il suo progetto? Per il momento non vi sveliamo altro, ma possiamo anticiparvi che la giovane dovrà affrontare nuove sfide, che prenderanno il via dopo il salto temporale previsto all’inizio della seconda stagione. Ritroveremo Nihan mamma della piccola Deniz, destinata a essere protagonista di nuove vicissitudini. Pronti a scoprirle con noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.