Un innocuo pelouche può trasformarsi in un giocattolo pericoloso? Sicuramente sì, se a regalarlo è Emir Kozcuoğlu. Questo sarà proprio ciò che accadrà nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda).

Trame turche Endless Love: Kemal rapisce Deniz

Tutto avrà inizio nel momento in cui Kemal Soydere scoprirà la verità sulla paternità di Deniz. L’imprenditore sarà sicuro che la bambina è sua figlia, dopo aver fatto nuovamente un test del DNA. I risultati non lasceranno alcun dubbio, e Kemal si mostrerà arrabbiato con Nihan, che gli avrà nascosto la verità per così tanto tempo.

Tuttavia la sua rabbia diminuirà quando lei gli consegnerà il diario nel quale avrà scritto tutti i dettagli sulla vita di Deniz fino a quel momento. A questo punto Kemal valuterà l’ipotesi di fuggire con la donna e sua figlia, ma Nihan – che non avrà ancora fatto completa chiarezza sulla morte del fratello gemello Ozan e temerà che Emir possa fare del male ai suoi cari – si rifiuterà.

A quel punto Soydere strapperà la bambina dalle braccia della madre e salirà in macchina, allontanandosi in fretta.

Nihan vittima di un attentato nelle prossime puntate Endless Love

Kemal cercherà di forzare la mano a Nihan, portando via Deniz, e il suo tentativo avrà successo. La giovane donna non esiterà a seguirlo con la sua auto, ignara del fatto che la vettura sarà stata manomessa da Asu Alacahan nel tentativo di liberarsi della rivale.

Nihan resterà vittima di un terribile incidente, e sarà trasportata in ospedale dove i medici decideranno di sottoporla a un delicato intervento. La donna riuscirà a salvarsi solo grazie al sangue che Zeynep le donerà, dietro richiesta del fratello. Nihan farà fatica a perdonare Kemal per ciò che avrà fatto, tuttavia alla fine Kemal ci riuscirà promettendole che fingerà di non sapere che Deniz è sua figlia con Emir.

Endless Love, spoiler turchi: Emir si serve di un pelouche per scoprire la verità

Subito dopo l’incidente Emir si recherà nella casa dove Nihan aveva soggiornato negli ultimi giorni e si imbatterà nel diario segreto sul quale sarà riportata tutta la vita di Deniz. Kozcuoğlu scoprirà così che la Sezin avrà sempre avuto intenzione di confessare tutto a Kemal il giorno del primo compleanno della bambina. Sentendosi preso in giro l’uomo organizzerà una rappresaglia contro Kemal e Nihan.

Emir nasconderà una videocamera all’interno di un peluche, che poi regalerà alla moglie dopo l’operazione. Tramite questo giocattolo Emir potrà ascoltare le conversazioni tra Nihan e Kemal, e scoprirà così che la consorte avrà messo al corrente Soydere della paternità di Deniz.

Tuttavia anche lui deciderà di tenere nascosto quanto avrà appena scoperto, nell’attesa di potersi vendicare sui due amanti. Riuscirà a portare a termine la sua vendetta? Fortunatamente no, perché qualcuno di inaspettato gli metterà i bastoni tra le ruote. Curiosi di sapere di chi si tratta? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.