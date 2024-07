La serie tv turca Endless Love promette di regalarci nuove emozioni. Negli episodi in onda dal 13 al 19 luglio nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su Nazif, che sentendosi minacciato da Emir deciderà di prendere in ostaggio Nihan. Il suo piano sarà però rovinato da qualcuno che – fino a quel momento – si sarà dimostrato suo alleato.

Anticipazioni Endless Love dal 13 al 19 luglio 2024

Nazif teme che Emir gli stia dando la caccia, e chiede aiuto ad Hakki. Quest’ultimo lo rassicura dicendogli di avere un piano che gli permetterà di liberarsi di lui. Convince Nazif a dare un appuntamento a Emir, promettendo di rivelargli il nome dell’uomo che da cinque anni lo ricatta. Subito dopo chiama Nihan e la convoca nello stesso posto, dicendosi disposto a darle prove che possano incastrare il marito.

In realtà Nazif ha intenzione di prendere Nihan in ostaggio per proteggersi da Emir.

Endless Love, anticipazioni settimanali: il piano di Nazif fallisce

Un inconveniente fa fallire il piano di Nazif. Quando Nihan riceve la telefonata è in compagnia di Kemal, che ha modo di sentire quale sarà il luogo dell’appuntamento. Una volta scoperto, Soydere si precipita lì.

Arriva anche Nihan, che viene presa come ostaggio. Kemal però è sul posto e – ancora una volta – sarà il suo ex fidanzato a salvarla.

Nazif viene ucciso nelle prossime puntate Endless Love

Emir giunge nel luogo dell’appuntamento poco dopo, e si trova puntata addosso la pistola di Nazif. Kozcuoğlu sembra essere spacciato, ma viene salvato in extremis da qualcuno che – nascosto dietro la siepe – spara un colpo verso Nazif.

Quest’ultimo cade a terra. Kemal e il rivale si precipitano da lui per farsi dare informazioni, ma viene raggiunto da altri proiettili che lo uccidono sul colpo.

Endless Love, spoiler al 19 luglio

Chi ha sparato a Nazif? L’uomo misterioso è Tufan, che ha agito per conto di Hakki. I tre giovani chiamano la Polizia e vengono portati in centrale, dove rilasciano la loro deposizione. Le forze dell’ordine sembrano non avere dubbi: Emir sta mentendo. Benché Kozcuoğlu continui a negare, il poliziotto sembra intenzionato ad approfondire cosa sia realmente accaduto sul luogo dell’omicidio.

Endless Love, cos’altro accade?

Ozan è sempre più triste e depresso, perché Zeynep è andata via di casa. Vildan prova a risollevargli l’umore dicendogli che la moglie ha agito così solo perché cerca attenzioni. Vildan suggerisce al figlio di ignorarla, dicendosi convinta che in questo modo lei tornerà. I consigli della donna in effetti non si rivelano sbagliati.

Fehime arriva a casa di Kemal e vede la valigia della figlia. La donna rimane colpita e chiede cosa stia accadendo. Quando la giovane confessa alla madre di aver subito soprusi da Vildan, Fehime – arrabbiata con la consuocera – decide di portare via sua figlia da lì.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. A partire da sabato 29 giugno le avventure di Kemal e Nihan non ci faranno invece più compagnia nel fine settimana. Gli episodi – dopo la messa in onda su Canale 5 – vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.