La soap turca Endless Love (Kara Sevda) anticipa l’appuntamento serale, e torna a tenerci compagnia oggi – giovedì 10 ottobre – su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:53 circa? Riflettori puntati su Nihan, che prima sarà infastidita dal rapporto simbiotico che noterà tra sua figlia e il marito Emir, e poi si preoccuperà per un malore della piccola Deniz, sospettando che dietro possa esserci Kozcuoğlu.

Endless Love, trame serali del 10 ottobre – episodio 245

Nel primo episodio inedito in onda stasera assisteremo a una falsa convinzione di Emir.

Kozcuoğlu penserà infatti che la vicinanza della piccola Deniz possa essere una terapia efficace per fare uscire Nihan dal coma, mentre in realtà la donna sarà infastidita dal rapporto simbiotico che emergerà tra la bambina e il marito.

Nihan preoccupata per Deniz: anticipazioni Endless Love puntate serali

I problemi sembreranno non finire mai per la giovane Sezin, che nel secondo episodio serale si troverà a dover affrontare un malore della figlia. Tutto avrà inizio quando Vildan comunicherà alla figlia che Deniz ha la febbre.

Mentre la donna intenderà far visitare la piccola per scoprire le origini del malore, Nihan sarà assalita da un terribile dubbio: sarà stato il marito Emir a dare di nuovo alla bambina un medicinale per provocarle quei sintomi?

Endless Love, il finale di stasera, giovedì 10 ottobre

Nihan si recherà in fretta a casa di Vildan per controllare le condizioni di salute della figlia, Mentre Sezin si troverà lì giungerà anche Kemal. Il loro nuovo incontro sarà carico di tensione, ma entrambi sapranno fin troppo bene che dovranno procedere con estrema cautela, visto che Emir già inizierà a sospettare qualcosa.

Endless Love, cos’altro accadrà stasera?

Dopo la messa in onda dei tre episodi serali, potremmo assistere a una breve anticipazione di ciò che ci attenderà domani. Sempre su Canale 5 andrà infatti in onda un breve riassunto – della durata di circa 10 minuti – sulle prossime trame, che vedremo domani in daytime sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il cambio di programmazione serale della serie tv turca non influisce infatti sul palinsesto pomeridiano di Canale 5, e le vicende di Kemal e Nihan continueranno a tenerci compagnia – come di consueto – ogni giorno dal lunedì al venerdì in daytime, oltre che il sabato con una maxi puntata Endless Love.