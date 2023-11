Emma Marrone durante uno dei suoi concerti del “Souvenir in da Club” ha fatto sentire la sua voce sulla terribile tragedia di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Emma Marrone: “Giulia Cecchettin è la 105ima vittima da inizio anno”

Da sempre Emma Marrone ci ha messo la faccia dicendo ciò che pensa senza timori e paure. La morte di Giulia Cecchettin ha colpito davvero tutti. L’ennesima giovane vittima di un amore malato, possessivo e sbagliato. Un sentimento che non può essere minimamente paragonato all’amore, quello che ti cambia la vita e te la migliore. Il femminicidio e la violenza sulle donne imperversa come non mai e la società sembra quasi fagocitare queste vittime senza fare qualcosa di concreto ed immediato affinché Giulia possa essere davvero l’ultima.

“Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima” – è la conclusione di una struggente poesia di Cristina Torre Cáceres, artista e attivista peruviana. Anche Emma dal palcoscenico ha voluto dire la sua, metterci ancora una volta la faccia perchè ciò non accade più.

“Una ragazza si sarebbe dovuta laureare dopo tanti sforzi, dopo tante sofferenze che aveva già passato nella sua vita. Questa ragazza doveva prendere la sua laurea e realizzare il suo sogno e questo non è successo perché qualcuno ha deciso per lei, per il suo destino. Questo mi addolora tantissimo perchè abbiamo perso un’altra sorella, un’altra amica, un’altra donna. La 105ima dall’inizio dell’anno” – le parole della cantante.

Emma Marrone: “i commenti alla sorella di Giulia Cecchettin vomitevoli e schifosi” e poi fa un appello agli uomini

Non solo, Emma Marrone parlando della triste vicenda di Giulia Cecchettin ha qualcosa da dire anche su chi ha commentato le parole forti della sorella Elena:

La cosa che mi ha sconcertato ancora di più è che quando sua sorella, sangue del suo sangue, ha detto quello che pensava i commenti che si sono avvicendati sotto le sue parole erano ancora più vomitevoli, meschini, ignoranti, schifosi.

Poi ha qualcosa da dire anche alle giovani donne:

Se mi lasci, mi ammazzo non vi stanno amando, sono persone che non stanno bene. Quando vi chiedono di vestirvi in un modo diverso non è gelosia perchè vi amano è possessione, ma anche ignoranza. Soprattutto alle giovani ragazze non confondete l’amore con la possessione.

Infine l’appello agli uomini affinché possano fare qualcosa anche loro:

Mi rivolgo soprattutto agli uomini perchè la cosa che mi dispiace ancora di più è che quando succedono queste cose sono sempre le donna a cercare di cambiare le cose, organizzare qualcosa. Anche voi uomini mettetevi al nostro fianco e vorrei che qualche volta qualche bel gesto partisse proprio da voi. E’ difficile parlare di questi temi da un palco e in poco tempo ed io a volte, preso dalla rabbia, rischio di essere fuori luogo e non dentro le righe, ma basta. Veramente basta, è imbarazzante quello che sta succedendo e non ci rendiamo conto che stiamo andando a finire in un buco nero enorme.

Ecco il video con le parole di Emma Marrone in difesa di Giulia Cecchettin