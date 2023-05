La cantante Emma Marrone ospite del podcast di Fedez in onda su YouTube dal titolo Muschio Selvaggio, ha parlato del suo rapporto di amicizia con la collega Alessandra Amoroso. In particolare, durante l’intervista si è affrontato il periodo vissuto dalla Amoroso dopo le polemiche per aver negato un autografo a una fan durante un concerto. La Marrone poi parla anche del rapporto con il padre, scomparso di recente. Ecco di seguito le dichiarazioni della cantante.

Emma Marrone, ospite da Fedez a Muschio Selvaggio difende Alessandra Amoroso

Emma Marrone, rispondendo alla domanda di Fedez, proprio su quanto accaduto ad Alessandra Amoroso ha dichiarato: “Lo shitstorm su Alessandra Amoroso è stato orribile. Non se lo merita e non va bene. Una violenza inaudita nei confronti di una persona e un’artista che per oltre 10 anni si è sempre data al suo pubblico”.

“Io li blocco gli haters perché ad un certo punto vanno bloccati, mi rovinano il feed della bacheca. Se esiste quel tasto c’è un motivo altrimenti non lo avrebbero inserito. Alcuni lasciano i commenti volgari ed è brutto leggerli”.

Emma Marrone: “Sento mio padre intorno a me in qualsiasi cosa che faccio”

La cantante nello studio di Muschio Selvaggio podcast condotto da Fedez, ha poi parlato del rapporto con il padre scomparso di recente: “Sento mio padre intorno a me in qualsiasi cosa che faccio, mi piace vedere anche dei piccoli segnali. Non è facile. Quando abbiamo scoperto il male ero a X Factor ero sfasata e mi dividevo tra il rimanere lucida in un momento in cui avrei mollato tutto”. – Emma ha poi aggiunto – “L’ultimo anno che sono andata in gara a Sanremo l’ho fatto per mio padre, ero distrutta, ma l’ho fatto per lui. Non me ne fregava niente della classifica. Ero lì per lui e per la musica”.

Emma sui talent e generi musicali

La cantante parla poi dei talent e dice: “Un talent lo consiglio, dipende da come ci si approccia: non tutti hanno una struttura. C’è chi fa il talent per fare mestiere e invece chi vuole andare alle feste. Poi c’è una selezione naturale che travolge chi non ha personalità artistica”.

“Non sono mai entrata nelle playlist importanti. Ma il trend passa, la qualità resta. Non ho 6 platini però quando apro un tour i biglietti li vendo come il pane. C’è gente che invece fa platini e poi non riesce a chiudere un tour senza morti e feriti”. – Poi aggiunge – “I trend della musica cambiano, ma la personalità resta. Ho lavorato in questi tre anni con me stessa per migliorarmi. Ho ascoltato qualsiasi cosa e ho rubacchiato qui e lì vicine alla mia personalità artistica ed ecco che arriverà il prossimo disco”.

Emma parla della sua esperienza all’Eurovision Song contest

“Sono la persona meno competitiva sulla faccia della terra. Vado spesso a vedere i concerti dei colleghi per studiare il loro lavoro dal palco allo show”

In vista dell’Eurovision Song Contest, la cantate dichiara: “Ho fatto Eurovision quando in Italia non era preso in considerazione. Sono portatrice sana di Eurovision, anche se sono arrivata 21esima. È stato caotico e divertente, ho imparato un sacco di cose”.

Poi la stoccata al modo di fare le intervista di alcuni colleghi: “Non ho mai visto una intervista dove a un collega maschio viene chiesto l’amore, il fidanzamento, se vuole i figli e invece a una donna, anche se ha una età non da Generazione Z, chiedono lo stesso dei figli”

Video: Emma Marrone a Muschio Selvaggio

Di seguito il video dell’intervista rilasciata da Emma Marrone a Fedez durante la puntata del podcast Muschio Selvaggio, in onda su YouTube.