È uscita su tutte le piattaforme musicali ‘Demoni‘, il nuovo brano di Emis Killa. Il cantante, che si è ritirato a Sanremo 2025, ha deciso di pubblicare prima del Festival la canzone che avrebbe portato sul palco dell’Ariston. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo ultimo singolo.

Demoni, testo e significato del brano di Emis Killa a Sanremo 2025

Quando manca una settimana all’inizio del Festival di Sanremo, Emis Killa ha deciso di ‘spoilerare’ la canzone che avrebbe dovuto partecipare alla kermesse. Il cantante si è infatti ritirato dopo essere stato indagato dalla Dda di Milano per associazione per delinquere nell’inchiesta “Doppia Curva”. La sua foto è stata cancellata dalla copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni ma Emis Killa ha deciso di far uscire ‘Demoni‘ sulle principali piattaforme musicali all’una del 3 febbraio. In anteprima rispetto agli altri 29 big in gara, abbiamo quindi potuto ascoltare la canzone che era stata scelta da Carlo Conti per Sanremo 2025.

Ma di cosa parla ‘Demoni’ e qual è il suo significato? Il brano racconta di una notte d’amore che per la sua tossicità viene paragonata ad alcune droghe. Due giovani si incontrano, stanno insieme, in un incontro passionale che sembra però non vedere un finale positivo. I due si vedono di nascosto e percorrono, nelle loro vite, strade che non si incrociano mai mostrando però una certa chimica. Entrambi hanno ‘i demoni’ in testa che non li fanno dormire ma lei sembra essere irresistibile.

Il testo di Demoni

Il testo di Demoni di Emis Killa è scritto in collaborazione con Nicola Lazzarin, Mattia Cerri e Federica Abbate e parla di una notte d’amore.

Siamo soli come il mare

Come angeli nell’Ade

Come fossimo due strade che non si sono incrociate

Stiamo in giro a fare festa se i demoni in testa non ci fanno dormire

Ci vediamo ma in segreto

Come i narcos di Cali

Non ci baciamo nel letto

Ma nel retro dei locali

Tra chiamate che lascerai senza risposta pur di farti sentire

Si sembro pazzo lo so

E forse a volte lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi metterò comodo

Si sono pazzo lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà cosi

C’est la vie

Fammi fuori cosa ci vuole

Stiamo qui

Vis a vis

A dirci certe cose ma so

Che non esiste un plano B

Anche all’inferno, c’est la vie

E sembriamo due randagi

Litighiamo da ubriachi

Lo facciamo sui binari tra i vagoni abbandonati

E mi fotti la testa

Sei l’ecstasy e il mezcal che non fanno dormire

Su un red carpet di vetri

E il volume illegale

Ci scambiamo i bicchieri, ci leggiamo il labiale

Poi facciamo una scommessa

E se vinco io resta a festeggiare la fine

Sì sembro pazzo lo so

e forse a volte lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi metterò comodo

Si sono pazzo lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà così

C’est la vie

Fammi fuori cosa ci vuole

Stiamo qui

Vis a vis

A dirci certe cose ma so

Che non esiste un piano B

Andrò all’inferno, c’est la vie

Baci che sanno di Fentanyl

Parole dette di getto

Che restano dentro come cento proiettili

Resta una sagoma a gesso per l’anima e poi

Torniamo a letto coi demoni

Quello che hai fatto stanotte

Non dirlo a nessuno

Salutiamoci al buio

E sarà come non fossimo mai stati qui

Tanto già so che finirà così

Non dirlo a nessuno

Torniamo a letto coi demoni

E sarà come non fossimo mai stati qui