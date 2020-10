Emily in Paris è la nuova serie Netflix che vede protagonista Lily Collins, figlia del cantautore e attore Phil Collins. Ideata e prodotta da Darren Star (già creatore di Younger, Beverly Hills 90210 e Sex and The City), la storia segue la vita e la carriera di una giovane direttrice marketing che si trasferisce nella città parigina per iniziare il lavoro dei suoi sogni. Inizialmente previsto su Paramount Network, il debutto della serie è stato poi trasferito su Netflix. La prima stagione è composta da dieci episodi ed è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 2 ottobre.

Emily in Paris: la trama della serie Netflix

Emily Cooper è una ragazza di venticinque anni, americana originaria del Midwest che lavora come direttrice marketing. Intraprendente e ambiziosa, quando ottiene una grande opportunità lavorativa si trasferisce a Paris con l’incarico di supervisionare una recente acquisizione europea allo scopo di portare un tocco di stile americano alla mentalità parigina.

Emily dovrà cercare di adattarsi al suo nuovo stile di vita nella bella città della moda, dove le sfide sono sempre dietro l’angolo (sia sul lavoro che in ambito sentimentale). Come se non bastasse, Emily avrà a che fare con una capa molto esigente e dei colleghi che inizialmente non la accetteranno in azienda. Tra sfilate, glamour, nuovi amori e nuove amicizie, riuscirà Emily a farsi strada?

Emily in Paris su Netflix: il cast e i personaggi

Lily Collins interpreta la protagonista Emily Cooper, americana di 25 anni che si trasferisce a Parigi per accettare il suo nuovo incarico lavorativo; Ashley Park è Mindy Chen, amica e collega di Emily che conosce nella capitale francese; Philippine Leroy-Beaulieu è il nuovo capo di Emily nell’azienda parigina; Lucas Bravo è un ragazzo vicino di casa di cui la protagonista si innamora.

Nel cast anche Samuel Arnold che interpreta un collega di Emily; Camille Razat nel ruolo di Camille, una ragazza con cui Emily stringe amicizia; e Bruno Gouery nella parte di Luke, un altro collega di lavoro della protagonista. Kate Walsh (Grey’s Anatomy, Private Practice) veste infine i panni della madre di Emily.