Ad anticipare il nuovo anno è Elodie, con la scelta – inaspettata per i fan – di posare per il Calendario Pirelli 2025. La nuova opera dell’ex allieva cantante ad Amici di Maria De Filippi è un nudo integrale, dove la popstar diviene l’espressione di un messaggio che trascende i pregiudizi dettati dalle apparenze.

Elodie a nudo: l’icona-Pop nel Calendario Pirelli 2025

L’ex Amici 15 (seconda classificata alla 15a edizione di Amici) segna con un’immagine di sé senza veli, nel progetto in calendario per il nuovo anno 2025 alle porte, la svolta nella carriera di artista, confermandosi un’icona del Pop.

Nonostante la mancata vittoria al talent di Maria De Filippi, Elodie può dirsi una tra i volti femminili più influenti nel mondo delle arti, dei talenti scoperti ad Amici. Come Annalisa, che si afferma come il fenomeno d’Europa agli MTV EMA’s, anche Elodie è espressione della “grande bellezza” made in Italy, che è cultura nel mondo. E oltre all’arte di prestarsi come voce nel canto per l’industria della Musica, che la vede stringere la travolgente collaborazione con il cantautore Tiziano Ferro nel nuovo singolo R&B, Feeling, a confermarla un’icona del Pop è il Calendario Pirelli 2025.

A prendere parte al project firmato Pirelli, delle immagini-copertine dei 12 mesi dell’anno in arrivo – il 2025 – è infatti anche “la pantera di Amici”. E la posa senza-veli della cantante – ripresa in una suggestiva spiaggia bianca in Florida – può dirsi la risposta ai pregiudizi. Un inno all’inclusione, contro ogni forma di divisione.

C’è chi tra gli haters, nel web, la etichetterebbe come l’esempio di una donna dal tratto narcisistico della personalità, dipendente dalla voglia di apparire, e dalla tendenza a fare dell’immagine il centro preminente del suo essere, donna e artista. Ma con la scelta di posare in un nudo integrale, al servizio del fotografo Ethan James Green per il Calendario Pirelli 2025, la cantante rivendica un diritto in qualità di fotomodella. La scelta di esprimersi liberamente, di mettersi a nudo, senza temere il giudizio altrui.

Il messaggio del nude-look di Elodie

Si è tenuta a Londra la serata di presentazione del Calendario Pirelli 2025, al Natural History Museum. Una cerimonia a cui hanno preso parte celebrità e personalità di spicco nel jet-set, come Simone Ashley (popolare attrice internazionale) e la stessa Elodie (in compagnia del fidanzato Andrea Iannone), che con il suo nude-look per il 2025 è in rappresentanza dell’Italia. Grande assente al meeting, invece, Chiara Ferragni. La fashion-blogger era attesa con Giovanni Tronchetti Provera, (manager della azienda automobilistica a capo del progetto –Pirelli- e figlio di Marco Tronchetti Provera che ha presenziato all’evento), per la prima uscita di coppia pubblica.

La fashion-director, Tonne Goodman, da curatrice del Calendario Pirelli 2025 fa un plauso alla icona di Amici. “Non la conoscevamo di persona. Appena l’abbiamo vista entrare nella stanza abbiamo capito immediatamente la sua freschezza -è la pagella sulla nuova opera di Elodie-. Il fatto che fosse così incline a esprimere quella vitalità, che volevamo che i nostri talenti esprimessero di fronte all’obiettivo”. E non manca la definizione del valore della “bellezza”, rappresentata dall’ex Amici:

“La bellezza è il modo in cui ci si muove, gli occhi che rendono viva una persona, la gentilezza”, fa sapere Elodie.

Tra gli impegni in calendario

Nell’attesa per lo scoccare dell’anno 2025 – che la preannuncia grande protagonista- intanto, l’ex allieva di Amici si prepara per il debutto del suo prossimo album di inediti e lavora anche in vista del nuovo live. Nella prossima estate 2025, Elodie Di Patrizi è chiamata a presenziare a ben due concerti. Si tratta delle date-evento previste al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli, che si preannunciano imperdibili, soprattutto a detta dei fan della popstar.