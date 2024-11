Annalisa è il nuovo fenomeno musicale di risonanza internazionale d’Europa, nel mondo, e in più il “Best italian Act” tra gli ambiti premi di MTV Europe Music Awards 2024.

Annalisa, star di Amici nel mondo!

Alla cerimonia istituita da MTV, delle premiazioni per gli artisti e le canzoni più influenti nel mondo della musica made in Italy, relativi all’anno 2024/2025, l’ex concorrente di Amici si impone come la migliore artista nel panorama della musica made in Italy.

Complice l’influenza esercitata a colpi di ascolti in streaming sulla piattaforma mondiale di Spotify, con il singolo terzo classificato a Sanremo 2024 “Sinceramente”, tra gli ultimi grandi successi – Annalisa trionfa agli MTV Europe Music Awards 2024, con l’ambito riconoscimento.

In un videomessaggio condiviso via social, l’ex Amici esprime, quindi, a caldo un profondo senso di gratitudine verso i sostenitori della sua musica, che l’appoggiano. E il consenso popolare, che parte dal Belpaese, contribuisce nel suo fenomeno in continua espansione nel mondo, non solo in Italia, di risonanza global.

“Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono veramente felicissima e dico ‘abbiamo vinto‘ – fa sapere l’ex Amici tra le dichiarazioni virali nella rete, in reaction al premio Best Italian Act conferitole all’evento MTV EMAs, perché l’abbiamo fatto insieme. Grazie davvero di avermi votato. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre e anche questa volta. Senza di voi non ci sarebbero premi. Non ci sarebbero questi momenti così belli da festeggiare”.

Annalisa vincitrice anche del LOS40 Music Awards

Il messaggio, poi, prosegue, in ricordo degli highlights nella carriera avviata in musica con l’esordio TV, come concorrente cantante ad Amici: “Davvero una strada percorsa mano nella mano, e tutte le cose belle successe quest’anno le abbiamo vissute. E ce le siamo prese insieme, quindi davvero vi mando un abbraccio fortissimo – aggiunge visibilmente emozionata. Penso al futuro. Però in questo momento mi prendo un attimo per festeggiare e pensare soltanto alla gioia per questo nuovo traguardo”.

Poche ore prima del trionfo agli MTV Europe Music Awards, la popstar uscente di Amici veniva premiata in Spagna come “Fenomeno europeo dell’anno” al Palau Sant Jordi di Barcellona, nell’ambito dei LOS40 Music Awards Santander. Una delle manifestazioni musicali più importanti della Spagna.

Per l’occasione, la cantante ha eseguito una performance caliente sulle note della versione iberica del singolo sanremese, Sinceramente (Cuando cuando cuando), sorprendendo i fan, in particolare per la facoltà di comunicare in lingua spagnola ai media iberici. Chissà, quindi, che Annalisa non possa darsi una nuova chance di partecipazione al Festival della Canzone, nel tentativo di trionfare a Sanremo 2025.