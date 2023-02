Elodie è tra i 28 big in gara al Festival di Sanremo 2023. Alla sua terza partecipazione, la cantante presenta il brano “Due“, una canzone che punta a diventare l’ennesima hit radiofonica.

Elodie canta “Due” a Sanremo 2023: testo della canzone e significato

Dopo aver conquistato critica e pubblico come co-conduttrice nel primo Sanremo ai tempi del Covid, Elodie si rimette in gioco partecipando come big alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due”.

“Ogni volta che ho fatto Sanremo è successo qualcosa di importante nella mia vita. Sono cresciuta. Mi ha dato tantissimo. Mi ha dato sempre la possibilità di alzare l’asticella, di mettermi alla prova. Se non ci fosse stato Sanremo non ci sarebbero state tutte le cose che sono venute dopo” ha dichiarato la cantante che presenta sul palcoscenico del Teatro Ariston un brano forte e moderno scritto con con Federica Abbate e Jacopo Ettorre.

Il significato di “Due”

Due è un brano in pieno stile Elodie e ha tutte le carte in regola per diventare una nuova super hit. La canzone, scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la partecipazione della stessa cantante, ha un ritornello accattivante e contagioso destinato ed entrare da subito nella testa. Si parla di amore, seppur finito male e subito, ma che spinge ad una scelta “lacrime mie o lacrime tue”.

Proprio la cantante ha rivelato: “è un brano a ascoltare in cuffia in un momento di nervosismo, per sfogarsi“.

Elodie, testo “Due”

di F. Abbate – J. Ettorre – E. Di Patrizi – F. Catitti – F. Abbate – J. Ettorre

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Solamente tu

Una coltellata ogni parola

Solamente io

Nei discorsi sulla bocca della gente

Forse è vero, è tardi adesso

Ma lo rifarei lo stesso

Con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Sei il vino che mi ubriaca

La mia nota stonata

Parolacce sotto casa

In questa notte amara

Dagli occhi cade il Niagara

Mi accorgo ancora di te

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due