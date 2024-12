Elodie a This is Me ha detto: “Ringrazio Maria ed Emma che hanno capito quanto ero rotta”. La cantante si è emozionata nel vedere filmato del suo passato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e poi ha ringraziato la conduttrice, ma anche Emma Marrone. La partecipazione al talent le ha permesso di raggiungere i suoi sogni, di cambiare e di diventare grande. Ora guarda con orgoglio la donna che è diventata e tutto quello che è riuscita a creare oltre agli obiettivi che è riuscita a raggiungere.

Elodie a This is Me: “Mi riguardo con tenerezza”

Emozionata, Elodie a This is Me, ha rivisto il filmato del suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Le prime difficoltà, le parole di Emma Marrone che, arrabbiata, la spronava a dare sul palco anche quello che dava in saletta durante le prove. Elodie ha visto il cambiamento, la sua crescita. Ha visto i giudizi negativi diventare positivi. Per questo ha ringraziato sia Maria che Emma. Sottolineando che era molto piccola e tanto rotta quando partecipò al talent, ma nella scuola ha trovato l’aiuto che le serviva. Maria ha saputo rimetterla insieme, darle sicurezza e aiutarla a maturare e a raggiungere i suoi sogni.

Rivedersi oggi così piccola e fragile le ha fatto tanta tenerezza. Ora, però, le cose sono cambiate. Adesso ha imparato ad amarsi, a fregarsene delle critiche non costruttive e a prendersi ciò che vuole.

Dopo una bellissima esibizioni su alcuni dei suoi successi, Elodie ha guardato le interviste e le esibizioni di Mattia Zenzola e Alessandro Cavallo. La chiacchierata con Silvia Toffanin si è conclusa solo con l’ingresso in studio di Rkomi per un duetto che ha infiammato il pubblico sulle note di una canzone molto famosa e amata.

Elodie ed Rkomi: il duetto

Insomma dal salotto di casa della sua vicina, dove guardava Amici, ad oggi, le cose sono cambiate parecchio per Elodie, sicuramente in meglio. Ora si esibirà allo Stadio Maradona e soprattutto sarà in gara tra i Big a Sanremo 2025.