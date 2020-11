Elisabetta Gregoraci, nuove rivelazioni sull’ex marito Flavio Briatore che pare le abbia chiesto di risposarla dopo il lockdow di marzo. A rivelarlo la diretta interessata parlando con Francesco Oppini e Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci e la rivelazione su Briatore

Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip sta facendo un percorso assieme a Pierpaolo Pretelli tanto che la loro storia, benché lei abbia messo dei grossi paletti, sta appassionando milioni di italiani. I Gregorelli, così come li chiamano i fans, contrazione dei loro cognomi piacciono e anche tanto. Ma la Gregoraci è sempre stata chiara sulle intenzioni verso Pretelli: “Ci sto bene, è la mia comfort zone ma non mi sono innamorata di lui e quindi non vado oltre”.

Stavolta Elisabetta torna a parlare di Flavio Briatore, con Giulia Salemi e Francesco Oppini rivelando loro: “Mi ha richiesto di risposarlo”. I due sono rimasti sconvolti dalla rivelazione. “Mi sento male… e tu no?”, ha chiesto l’influencer. La Gregoraci non ha risposto, ma la sua espressione era più che eloquente.

Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore pic.twitter.com/5fjvr1IvVi — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) November 15, 2020

Certo è che i due anche dopo il divorzio hanno mantenuto un legame stretto per amore del figlio Nathan Falco. Un legame importante tanto che oggi abitano a poca distanza uno dall’altro, si frequentano spesso e hanno trascorso insieme il lockdown. Sarà vero? Briatore entrerà nella Casa per un confronto con la ex moglie? Smentirà le sue parole o le confermerà?

Dayane Mello vs Elisabetta Gregoraci sul legame con Briatore

Intanto la Gregoraci è al centro dell’attenzione del reality di canale 5, non solo da parte del pubblico ma anche dagli inquilini della Casa. In modo particolare la modella brasiliana, Dayane Mello da domenica sera non fa che vomitare cattiverie sulla povera Elisabetta, rea di aver sposato un miliardario: “Non c’è niente in questa donna – ha detto -: c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato uno miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno, è così, cosa ha fatto? È facile fare un percorso così […]. Adesso vuole il percorso più facile per arrivare alla finale”.

Come andrà a finire? Lo scopriremo stasera in prima serata su canale 5 con l’ennesima puntata di Grande Fratello Vip.