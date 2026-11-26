La crisi di coppia, l’abuso sessuale subito a soli otto anni, la psicoterapia e la paura, apparentemente paradossale, di essere felici. C’è molto della vita di Elisa in “Kintsugi”, il nuovo album in uscita venerdì 27 novembre 2026. La cantautrice ha presentato il progetto discografico alla stampa mercoledì 25 novembre, proprio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un lungo incontro durante il quale l’artista ha ripercorso gli ultimi anni della sua vita, spiegando la genesi delle nuove canzoni e la scelta di condividere alcuni degli aspetti più dolorosi della sua storia personale. Spazio anche all’impegno con Una Nessuna Centomila, alle nuove generazioni e al grande appuntamento a Campovolo per i trent’anni di carriera.

Elisa presenta il nuovo album Kintsugi: la crisi di coppia e la nascita delle canzoni

È un disco diverso dai precedenti quello che Elisa consegna al pubblico. Un lavoro più autobiografico, nato in un periodo di grandi cambiamenti personali, durante il quale la scrittura è diventata anche un modo per interrogarsi su se stessa. «È l’album più incentrato su di me degli ultimi tempi. Non ho potuto fare altro, perché è stato un periodo della vita molto intenso, che mi ha portato davanti a un cambiamento, a una grande rivoluzione», ha esordito la cantante.

All’origine di molte delle canzoni c’è la lunga crisi vissuta nella sua relazione sentimentale. Alcuni brani risalgono al 2022, altri sono nati durante la lavorazione del disco. «Ho vissuto una crisi nella mia relazione che non è durata poco. Lo dico non perché mi piaccia fare del gossip su me stessa, anzi, però questo è strettamente in relazione con questo disco. Non ho potuto fare altro che scrivere le canzoni che mi uscivano e praticamente non mi usciva molto altro rispetto a queste dinamiche relazionali e di coppia».

Quello che inizialmente sembrava essere un lavoro sulle difficoltà di una relazione si è trasformato in qualcosa di più profondo, portando Elisa a fare i conti anche con le ferite del passato. «Kintsugi è un album che va a scavare, non è un album di entertainment. È un album un po’ verticale che va a scavare dentro, in tanti tipi di ferite».

Il titolo rimanda all’antica arte giapponese di riparare gli oggetti in ceramica impreziosendone le crepe con l’oro, senza nascondere i segni delle fratture. Una metafora che accompagna l’intero progetto.

Elisa e l’abuso sessuale subito a 8 anni: «Quella è una cosa che mi è successa, ma non sono io»

Uno dei passaggi più delicati della conferenza stampa ha riguardato l’abuso sessuale subito da Elisa durante l’infanzia. La cantante ha spiegato come la decisione di rendere pubblica questa esperienza non fosse stata programmata all’inizio del lavoro, ma sia maturata rileggendo alcune pagine dei suoi diari personali, poi confluite nei monologhi del film che accompagna il disco. «Non è stato l’inizio raccontare quella cosa, è stato il filo con l’onestà a suggerirmi di non escluderlo. Il film è un lavoro fatto con tantissima onestà sulla crisi di una persona, non un artista, ma un essere umano».

Determinante è stato anche il percorso di psicoterapia intrapreso lo scorso febbraio, che le ha permesso di iniziare a guardare diversamente a quanto accaduto. «Ho quasi 50 anni, mi sento diversa rispetto a questo trauma perché oggi ho un piccolo strumento in più, piccolissimo, che però fa una differenza enorme. Oggi inizio per la prima volta, grazie alla psicoterapia, a non identificarmi con quel trauma. Inizio piano piano a prendere una distanza e quindi quella è una cosa che mi è successa, ma non sono io. E questa è una differenza abissale».

Elisa ha poi raccontato quanto possa essere difficile convivere con il senso di colpa e con la paura di non essere creduti, soprattutto quando la violenza viene subita in tenera età. «Il senso di colpa che rimane addosso è un paradosso perché di fatto tu non hai fatto niente, eppure ti senti molto in colpa. Il senso di colpa e la paura che, se tu lo racconti, non ti crederanno, è una cosa enorme dentro di te, inspiegabile».

La cantautrice ha ammesso di essere arrivata persino a mettere in discussione i propri ricordi. «A me è successo da bambina, a otto anni. In certi momenti pensi: ma è successo veramente? Addirittura tu non sai dire se te lo sei inventato o no. È ovvio che non te lo sei inventato. Questa cosa è un orrore e l’orrore non lo spieghi, non puoi spiegartelo».

Elisa sulla violenza contro le donne: «Ai nostri figli è giusto parlare di tutto»

Non è mancata una riflessione sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e sull’impegno della cantante al fianco della Fondazione Una Nessuna Centomila. «Il lavoro con Una Nessuna Centomila mi onora. Oggi posso dirlo anche più apertamente: sicuramente anche la mia storia personale mi avvicina a loro ancora di più. Loro non potevano saperlo, ma purtroppo è molto più comune di quanto si possa pensare».

Elisa ha ricordato come gli abusi sessuali riguardino anche molti uomini e come, in diversi casi, le violenze avvengano proprio all’interno di contesti familiari, per mano di persone che dovrebbero proteggere le vittime. «Ho amici maschi a cui è successo, non pochi, e ho amiche donne a cui è successo da piccole e da meno piccole, in tantissimi contesti. Contesti familiari, contesti di persone che sono vicine e invece di proteggere abusano. Questo è orrore, non si può chiamare in un altro modo».

Secondo la cantante, oltre alla denuncia, è necessario interrogarsi seriamente sulla prevenzione e sulla possibilità di intervenire sui comportamenti violenti, che non possono essere giustificati in alcun modo.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’educazione sessuale e alla necessità di superare alcuni tabù all’interno delle famiglie. «L’Educazione sessuale deve essere obbligatoria a scuola. È giusto ai nostri figli parlare di tutto. I tabù sessuali sono un luogo fertile dove nascono le perversioni. Più apri le porte, più si normalizzano le cose, si disinnescano le bombe».

L’appello di Elisa ai genitori dei figli gay

Nel corso della conferenza stampa, Elisa ha affrontato anche il tema dell’accettazione dei figli omosessuali, soffermandosi sul peso che il giudizio della società può avere sulle scelte e sui comportamenti dei genitori.

«Non è giusto che in una famiglia un figlio o una figlia gay debba subire l’assenza di una madre o di un padre, la non accettazione da parte di una madre o di un padre che l’avrebbero accettato o accettata se non avessero sentito il peso della società che li guarda».

Da qui anche una proposta: affrontare l’argomento già durante i corsi di preparazione alla genitorialità.

«Si dovrebbe e si potrebbe pensare, nei corsi per i neogenitori, nei corsi prenatali, nei corsi preparto, di parlare di questo, dell’eventualità di avere un figlio o una figlia gay e di cercare di far sì che la società e il peso del giudizio degli altri non possano essere una cosa che porta via il loro amore ai loro figli».

Le canzoni di Kintsugi: da Riguarda noi due a Paura di stare bene

Tra i temi centrali del nuovo album c’è inevitabilmente l’amore. Parlando di “Riguarda noi due”, Elisa ha spiegato cosa intenda per un sentimento libero dalle regole e dalle troppe promesse.

«La mia idea di un amore sano, non ideale, è quella di un amore che sa difendersi anche dalle regole sociali».

Secondo l’artista, le aspettative degli altri possono condizionare profondamente le nostre scelte sentimentali, fino a portarci a cercare una persona diversa da quella che realmente vorremmo accanto.

«Magari uno va a cercare una persona sbagliata perché sta cercando quello che gli altri vorrebbero che lui cercasse, non quello che vorrebbe cercare davvero lui».

Particolarmente personale è anche “Paura di stare bene”, brano nel quale Elisa affronta un sentimento che ha riconosciuto dentro di sé durante il percorso terapeutico.

«Mi capita di avere paura di stare bene, ho paura della felicità. Magari io non mi ero resa conto che in realtà ero sempre un pochino sul chi va là. Potrei ancora adesso essere così, anche se ci sto lavorando».

La cantante ha spiegato come, dopo aver vissuto a lungo in uno stato di allerta, anche qualcosa di bello possa generare paura.

«Se arriva una felicità o qualcuno che ti dice “Guarda, io ti voglio bene”, tu potresti essere un po’ terrorizzato da una roba del genere perché non sai cosa ti può accadere. O magari puoi pensare: oddio, adesso se arriva questa cosa bella, poi in quale modo me la faranno pagare?».

Una paura che Elisa ha scoperto essere condivisa anche da altre persone.

Elisa difende le nuove generazioni e riflette sui rischi dell’intelligenza artificiale

In Kintsugi non ci sono soltanto le ferite personali. Con “F.O.M.O. I” e “F.O.M.O. II”, Elisa affronta quelle che definisce le ferite collettive, interrogandosi sul momento storico che stiamo vivendo, sull’autoritarismo e sulla difesa dei diritti umani.

Nel corso dell’incontro con la stampa, la cantante ha espresso alcune perplessità anche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, soprattutto da parte dei più giovani, e sul tempo che i social network sottraggono alla vita delle persone.

«Fa le cose al posto tuo, però poi tu nel frattempo un pochino te lo dimentichi come si fa quella cosa lì. Certo, è giusto progredire, assolutamente sì».

Elisa ha poi preso le difese delle nuove generazioni, spesso accusate di essere poco inclini al sacrificio e scarsamente motivate nel mondo del lavoro.

«Sono stati etichettati come svogliati, come arroganti, ingrati. È stato detto tanto di negativo, invece in realtà io penso che siano semplicemente evoluti. Comprendono che non è il denaro o il successo che può dar loro una stabilità e soprattutto una felicità».

Una speranza che la cantautrice ritrova anche nelle manifestazioni a sostegno dei diritti umani, della Palestina, dei popoli oppressi e della salvaguardia del pianeta.

Interpellata sulla condizione delle donne iraniane, Elisa ha inoltre ricordato l’importanza di non abbassare l’attenzione sulle loro battaglie.

«Il coraggio delle donne iraniane in generale negli ultimi anni è ovviamente esemplare. Bisognerebbe sicuramente tenere la luce accesa su di loro. Dovremmo ricordarci di quanto vale la nostra libertà, di quanto vale la nostra democrazia».

Kintsugi è anche un film: Elisa e il rapporto con la danza

Ad accompagnare il progetto discografico c’è anche un film diretto da Ludovico Boccianti, nel quale la musica incontra la danza e i monologhi tratti dai diari personali dell’artista. La collaborazione musicale con Dardust e il lavoro con il team creativo hanno permesso a Elisa di costruire un immaginario sonoro e visivo comune alle nuove canzoni. Le influenze degli anni Ottanta, legate anche alla musica ascoltata dalla sorella maggiore durante l’infanzia, si ritrovano tanto nel disco quanto nei riferimenti artistici a Kate Bush e David Bowie.

Per Elisa, il progetto ha rappresentato anche l’occasione per mostrare al pubblico un lato di sé rimasto per molto tempo privato: il rapporto con la danza. «Io ho sempre ballato da sola e per me era uno sfogo, era una cosa che mi faceva stare meglio. Lo facevo quando ero felice, ma anche quando magari sentivo di non stare bene. Non era qualcosa che facevo per qualcuno, che pensavo avrei mai mostrato a qualcuno. Era una cosa quasi curativa, come una medicina».

Grazie alla fiducia instaurata con il regista e con le persone coinvolte nella lavorazione del progetto, la cantante ha trovato il coraggio di inserire la danza nella propria musica, rendendola parte integrante del racconto.

Elisa a Campovolo nel 2027: «Sarà una festa di tutti»

Lo sguardo è già rivolto al 2027, anno in cui Elisa festeggerà i suoi trent’anni di carriera con un grande concerto a Campovolo. La cantautrice ha ricordato la sua prima volta in quel luogo, nel 2005, quando aprì il concerto di Luciano Ligabue, e ha espresso il desiderio di coinvolgere nella festa tanti amici e colleghi con i quali ha condiviso importanti esperienze artistiche e personali. «Mi sento di avere la fortuna di essere ancora innamorata persa proprio del mio lavoro, della musica, della magia che succede quando si riesce a scrivere una buona canzone».

L’appuntamento non sarà dunque soltanto un’occasione per ripercorrere il passato, ma anche per celebrare il presente e il rapporto con il pubblico. «Questa volta chiederò a tanti amici di venire a celebrare quella che non è la mia storia, ma è un pezzo anche della loro e soprattutto è la storia di tutta la gente che ha amato quelle canzoni. Campovolo sarà una festa di tutti, di tutta la mia gente, su un palco e sotto un palco».

Intanto Elisa torna con un disco che non pretende di cancellare le ferite né di offrire risposte definitive. Una consapevolezza, però, accompagna oggi la cantante e il suo nuovo lavoro: «Una persona non è il suo dolore o il suo trauma».