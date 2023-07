Bruno Vespa aveva anticipato la notizia bruciando tutti sul tempo tanto da lasciare perplessa la stessa Elisa Isoardi. In una puntata di Porta a Porta, il giornalista aveva spoilerato il nuovo impegno professionale della conduttrice che dal prossimo 16 settembre sarà al timone di Linea Verde Life.

Il programma spin off di Linea Verde che sarà condotto dalla Isoardi assieme a Monica Caradonna racconterà il territorio italiano, l’agricoltura, la biodiversità, la sostenibilità, l’innovazione e le eccellenze agroalimentari. Un gran bel salto per Elisa Isoardi che dopo aver condotto su Raidue il programma Vorrei dirti che approda di nuovo sulla rete ammiraglia.

Elisa Isoardi, intervista

Noi di Superguida TV l’abbiamo avvicinata in occasione della presentazione dei palinsesti Rai e abbiamo scambiato con lei qualche battuta. Elisa si è detta soddisfatta per questa nuova avventura: “E’ un bel ritorno. Si tratta di un programma che segue il cambiamento focalizzando l’attenzione sulle energie rinnovabili. Nel momento in cui ciascuno di noi riesce a risparmiare senza impattare sull’ambiente ha già fatto un passo in avanti incredibile”.

Sono ormai tre anni che la Isoardi manca dalla prima rete del servizio pubblico in seguito alla chiusura de La prova del Cuoco. Dopo l’esperienza di Ballando con le Stelle, la conduttrice aveva deciso di partecipare all’Isola dei Famosi nella speranza di poter trovare spazio con un programma tutto suo su Mediaset.

Le cose però sono andate diversamente. Ora che Elisa Isoardi è tornata su Raiuno c’è chi ha insinuato che fosse stato l’ex compagno Matteo Salvini a metterci lo zampino. Non è un mistero il fatto che in Rai abbia preso piede l’attuale governo guidato da Giorgia Meloni.

Elisa Isoardi però non ci sta a essere definita una raccomandata e mette a tacere i rumors. Ai nostri microfoni ha dichiarato: “Sono ritornata un anno fa con Vorrei dirti che. In quel momento c’era un altro governo. Sono felice di essere tornata in azienda grazie alle persone che ci lavorano che di comune accordo hanno ritenuto che io dovessi rientrare”.