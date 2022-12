Elisa in concerto su Rai 2? Quando va in onda? Chi sono gli ospiti della cantante? Quando assisteremo ad una prima serata dedicata alla buona musica e alla grandissima artista italiana? Ebbene durante queste feste potremo vedere in tv il concerto che lo scorso 10 dicembre si è tenuto nella città di Milano. Ecco tutte le anticipazioni.

Elisa in concerto su Rai 2: quando in onda?

Tutti pronti? Prima dell’arrivo dell’Epifania, esattamente la sera del 5 gennaio 2023, vedremo Elisa in concerto su Rai 2.

Sarà trasmesso, in prima serata sulla seconda rete Rai, una delle tappe del tour nei teatri già sold out intitolato: “An Intimate Night” dove Elisa vede la partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte, Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco oltre a: Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

Perché proprio la data del 10 dicembre? E’ stata scelta una tappa fondamentale del tour. Il concerto di Milano aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, fortemente sostenuto da Elisa anche nel tour estivo.

Quale è lo scopo di questo progetto? Quello di mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate per contribuire in maniera attiva al progetto europeo “Life Terra”, che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa. Insomma una causa molto nobile.

La serata del 10 dicembre è stata poi davvero spettacolare. Nonostante un po’ di raffreddore Elisa ha tenuto il palco per tre ore in un mix tra vecchi e nuovi successi che ha mandato in visibilio tutto il pubblico presente mentre si era creata una atmosfera magica e davvero molto intima.

Tutti gli ospiti di Elisa: chi salirà sul palco?

Oltretutto la tappa del 10 dicembre ha visto numerosi ospiti salire sul palco insieme ad Elisa. Quali? Ebbene si sono esibiti molto amici e colleghi famosi del calibro di:

Luciano Ligabue

Rkomi

Giuliano Sangiorgi

Emma

Mahmood

Tommaso Paradiso

Brunori Sas

Edoardo Leo

Paolo Fresu

La scaletta del concerto in onda su Rai 2

Cosa prevede quindi la scaletta stilata da Elisa insieme a Dardust?

In primis l’esibizione sulle note di Come te nessuno mai poi: