Esce oggi nelle sale “Elio” il nuovo film d’animazione targato Disney Pixar. Diretto dal trio creativo composto da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina, il nuovo film d’animazione targato Disney/Pixar si presenta come un’avventura sci-fi ricca di emozione e riflessione. Nella versione italiana, il cast vocale include nomi noti come Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi, Neri Marcorè e Andrea Fratoni. Il film affronta numerosi argomenti, lanciandoli come meteore nello spazio narrativo: dall’isolamento emotivo al desiderio profondo di connessione, dai temi della guerra e della pace fino al complesso intreccio dei legami familiari e generazionali. Al centro anche una riflessione sul cambiamento dei ruoli tradizionali di genere e sull’importanza di rivedere vecchi schemi. Il risultato è un film che intreccia meraviglia e inquietudine, tenerezza e profondità, in un racconto che guarda alle stelle per parlare del cuore umano.

Elio, intervista esclusiva alle voci italiane Andrea Fratoni, Alessandra Mastronardi e Adriano Giannini

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva sul red carpet Alessandra Mastronardi, Andrea Fratoni e Adriano Giannini. Andrea Fratoni ha doppiato il personaggio di Elio: “Il direttore di doppiaggio mi ha aiutato ad entrare bene nel ruolo. Quello che mi piace di più di Elio è la sua allegria, il suo essere brillante. Mi assomiglia molto. Come Elio mi è capitato di sentirmi solo, di non sentirmi a mio agio”.

Alessandra Mastronardi ha invece prestato la voce a Olga, la zia di Elio: “E’ stato un grandissimo onore perché l’originale di Olga è di Zoe Saldana e io sono una sua grande fan. La possibilità di averla in cuffia e seguire la sua traccia è stato molto bello e spero di averle reso giustizia”.

Sull’importanza degli affetti, sottolinea: “Senza i miei affetti che non sono necessariamente di sangue e parlo di amici e di amore non sarei quella che sono oggi. Sentirsi a casa non è solo ritrovarsi dentro se stessi perché la vera casa sei tu ma è anche tornare in un luogo o stare con persone in cui puoi essere quella che sei senza filtri e maschere”.

Adriano Giannini ha definito “Elio” un film sull’accettazione della diversità: “E’ un film che consegna il messaggio più importante, del riconoscimento dell’altro. I legami sono importanti e per chi come me ha fatto sempre questo mestiere la casa è dislocata in vari luoghi però ci si torna sempre nella vera casa”.

Ad Alessandra, Andrea e Adriano abbiamo chiesto quali siano i film Disney del cuore. Per Andrea è Pinocchio, per Alessandra invece Toy Story che ha definito il film d’animazione con cui ha iniziato ad amare la Pixar e per Adriano Giannini Robin Hood.