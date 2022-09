Quella del 25 settembre 2022 sarà ricordata come una data storica per il nostro Paese. Tra nomi dei candidati, partiti e simboli politici, gli italiani tornano al voto. Come sono andate le elezioni e dove seguire in tv la diretta con i risultati e lo scrutinio? Ecco di seguito tutti i programmi dedicati ai risultati delle elezioni del 25 settembre 2022.

Elezioni 2022, dove vedere in Tv i risultati e lo scrutinio: da Maratona Mentana a Porta a Porta

Le elezioni politiche 2022 del 25 settembre sono le prime elezioni politiche autunnali della storia della repubblica. Dopo due mesi di sondaggi e previsioni potremo verificare chi davvero è riuscito a cogliere al meglio l’umore degli italiani e se i pronostici verranno confermati o ribaltati. La buona notizia per gli impazienti è che per sapere chi ha vinto bisognerà aspettare pochissimo perché lo spoglio comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Enrico Mentana, Monica Maggioni, Nicola Porro e Bruno Vespa tra scrutinio, instant poll e exit poll

Già alle 23 di domenica, gli istituti che realizzano sondaggi daranno i primissimi instant poll e il dato sull’affluenza. Poco prima di mezzanotte arriveranno i risultati parziali dallo scrutinio delle schede per il Senato, mentre per quelle della Camera bisognerà aspettare un po’ di più. I risultati definitivi si sapranno soltanto a notte inoltrata. I cittadini avranno un’ampia scelta di maratone televisive su cui seguire in diretta notizie, reazioni e proiezioni.

Elezioni 2022: le trasmissioni tv e i Tg su Rai1 e Rai3, Rete4, La7, SkyTg24

Direttori, conduttori, opinionisti sono in fibrillazione. Le trasmissioni tv e i Tg stanno definendo ospiti e scalette. Rai1 e Rai3, Rete4, La7, SkyTg24 stanno affilando le armi in vista della serata del 25 e della nottata del 26 che si annunciano, non solo televisivamente parlando, intense e impegnative. Ecco di seguito tutti i programmi dedicati ai risultati delle elezioni del 25 settembre 2022.

La7 – Maratona Mentana e Otto e mezzo

Enrico Mentana condurrà lo speciale del suo telegiornale partirà dalle ore 22.00 di domenica 25. La diretta si concluderà alle ore 20.00 del giorno dopo. A raccogliere il testimone, sarà Lilli Gruber con ‘Otto e mezzo’, che darà quindi la linea ad una puntata speciale di ‘Propaganda Live’.

Rete4 – Quarta Repubblica, Vincitori e vinti e lo speciale Tg4 Diario del Giorno

Nicola Porro condurrà lo speciale ‘Quarta Repubblica – Vincitori e vinti’, che partirà prima del suo programma, già in avvio di prima serata. Il giorno dopo, dalle 15.30, il filo del racconto lo prenderà ‘Tg4 Diario del Giorno’. Dopo il tg, toccherà a ‘Stasera Italia’, che presidierà l’access con Barbara Palombelli per tornare a raccontare l’esito del voto. Infine, in prima serata, ci sarà ancora Porro, con la collocazione ‘standard’ del suo programma settimanale.

Rai: Bruno Vespa e Monica Maggioni in primo piano

Rai 1 e Rai 3 il 25 settembre cominceranno la notte elettorale alle 22.40, rispettivamente con ‘Porta a Porta – Speciale Elezioni’ in collaborazione con il Tg1, e Tg3 Speciale Elezioni. A loro si unirà poi il Tg2, su Rai2 a partire dalle 24.00, con “Tg2 Speciale Elezioni”. Il 26 settembre i primi aggiornamenti arriveranno su Rai 1 con ‘Tg1 Mattina Speciale Elezioni’, in onda dalle 6.00, poi su Rai 2 alle 10.00 con un ‘Tg2 Speciale Elezioni’. Su Rai 3, alle 12.25, un ‘Tg3 Speciale Elezioni’ con aggiornamenti sui risultati giunti dalle sezioni scrutinate. Dalle 14.05 alle 16.05 su Rai 1 andrà in onda Tg1 Speciale Elezioni. Nel pomeriggio il flusso di informazioni continuerà con Tg3 Speciale Elezioni dalle 14.50 alle 16.30 e su Rai 2 con Tg2 Speciale Elezioni dalle 16.30 alle 17.50. All’esito delle votazioni saranno dedicati anche spazi in prima serata con Tg2 Post, alle 21.00 su Rai 2, e con “Presa Diretta – Speciale Elezioni” in onda su Rai 3 alle 21.00. Con l’avanzare dello scrutinio si delineeranno i risultati, l’informazione continuerà su Rai 3 con “Linea Notte”, in onda a partire dalla mezzanotte, e su Rai 1 con “Porta a Porta- Speciale Elezioni” in collaborazione con il Tg1 in onda dalle 23:00 alle 01:15.

Sky TG24

A partire domenica dalle 22.30 e fino alle 24.30 di martedì, cinquanta ore di maratona elettorale. Alla conduzione si alterneranno Fabio Vitale, Valentina Bendicenti, Tonia Cartolano, Roberto Inciocchi, Stefania Pinna, Andrea Bignami, Luigi Casillo, Helga Cossu e Milo D’Agostino. Mentre i dati, illustrati da Alessio Viola, Monica Peruzzi, Paolo Fratter, Roberto Palladino e Alberto Giuffrè. Verranno diffusi, per la prima volta in Italia, dal nuovo e innovativo Infinite Studio che si basa sulle più avanzate tecnologie di grafica tridimensionale fotorealistica. Alle 23.00 di domenica Sky TG24 sarà in grado di diffondere già i primi instant poll a cura di Quorum/YouTrend, insieme a una stima dei seggi nel nuovo Parlamento e nei collegi uninominali. Più tardi, nel corso della notte, verrà diffuso invece un modello predittivo (‘Previsione Real Time’) sempre a cura della stessa società.