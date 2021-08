Elena Sofia Ricci non sentirebbe la necessità di proseguire nel ruolo di Suor Angela. La settima stagione di Che Dio Ci Aiuti sarebbe in bilico.

Che Dio Ci Aiuti 7 non ci sarà? Le parole di Elena Sofia Ricci

Che Dio Ci Aiuti è ormai un classico nel palinsesto di Rai1 ma la sceneggiatura e la scrittura dei suoi personaggi richiederebbero una pausa, almeno per il momento. Intervistata da La Stampa, Elena Sofia Ricci ha dichiarato: “Con Suor Angela, almeno per adesso, basta”.

Già in passato, l’attrice di origine fiorentina, aveva espresso la propria volontà nel non amare troppo la lunga serialità. Lo sgomento che il pubblico prova ora, nell’intendere l’addio a Suor Angela, è lo stesso che si è provato quando Elena Sofia Ricci iniziò a mancare dalla casa de I Cesaroni. Ecco, gli unici due personaggi per cui ha fatto un’eccezione prolungando un po’ il corso delle loro storie.

Non solo Suor Angela, anche Monica lascia Che Dio Ci Aiuti

Potrebbe, però, non essere l’unica ad abbandonare Che Dio Ci Aiuti. Infatti, sembrerebbe che anche Monica, il personaggio interpretato da Diana Del Bufalo non rientri nella stagione prossima.

Molti sono i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica passati da Che Dio Ci Aiuti: Benji & Fede, Stefano De Martino e nell’ultima stagione andata in onda con ascolti record, l’attore turco Can Yaman. Sarebbe un peccato non avere la settima stagione ma forse, prima o poi, il pubblico dovrà accettare la fine di un racconto che non può più ripetersi all’infinito.

Nuove interpretazioni e nuovi ruoli attendono Elena Sofia Ricci che, nel corso dell’intervista a La Stampa, ha anche manifestato il suo dolore per i lavoratori dello spettacolo:

“Un Paese che ignora i propri artisti è destinato al declino” mentre sui festeggiamenti in piazza alla vittoria della Nazionale Italiana di Calcio ha detto: “Ho esultato come tutti per la vittoria della nostra Nazionale. Ma vedere tutta quella gente ammassata e poi pensare ai teatri vuoti o chiusi fa tanto male al cuore”.