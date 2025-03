Dal 1 marzo al 13 aprile a Roma, sotto il grand Chapiteau allestito a Tor Di Quinto, va in scena il Cirque du Soleil con il suo spettacolo Alegrìa – In a New Light. Due ore di pura magia e divertimento tra acrobazie spettacolari ed esibizioni mozzafiato. Tantissimi i vip che non si sono voluti perdere per niente al mondo la prima di questo spettacolo. Tra questi, c’era anche la bellissima e bravissima Elena Sofia Ricci.

“Cirque du Soleil – Alegrìa”, intervista esclusiva a Elena Sofia Ricci

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. “Ho già visto Alegria tanti anni fa e Las Vegas dove abita mio fratello ho visto tutti gli altri spettacoli del Cirque du Soleil. E’ un gruppo di artisti incredibile ma anche un gruppo di grandi tecnici e lavoratori. Questi artisti hanno dato vita ad un sogno, l’hanno reso reale e possibile. E’ una vera magia”, ha spiegato entusiasta Elena Sofia Ricci.

Intanto, Elena Sofia Ricci è tornata a vestire i panni di Suor Angela nella serie “Che Dio ci aiuti”. Dopo una pausa nella precedente edizione, l’attrice ha ripreso il suo ruolo iconico continuando ad essere un supporto per Azzurra interpretata da Francesca Chillemi. Ai nostri microfoni ha dichiarato:

“Ci sarò all’inizio e alla fine di questa stagione. Suor Angela non riesce a lasciare da sola Azzurra e Francesca Chillemi ma anche io non riesco a lasciar andare il mio personaggio. Sono molto affezionata a Suor Angela e anche alla Lux Vide che mi ha dato in parte la possibilità di inventarla perché ci ho messo del mio compreso il nome che era quello di mia nonna. E’ sempre bello rimanere a casa”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a Elena Sofia Ricci un ricordo di Eleonora Giorgi, venuta a mancare qualche giorno fa in seguito ad una terribile malattia. L’attrice, commossa, ha dichiarato:

“Prima ancora che ne I Cesaroni, avevo conosciuto Eleonora sul set del film “Mia moglie è una strega” in cui facevo la comparsa. Avevo 16 anni e lei anche era giovanissima. Ero molto affezionata ad Eleonora, ci siamo scritte fino a quando lei era in grado di scrivere, ci ha regalato nell’ultimo atto della sua vita una lezione di vita straordinaria, ci ha lasciato un’eredità incredibile. Non dobbiamo mai dimenticarla per quello che ci ha dato con la sua arte e per quello che ci ha lasciato in questo ultimo atto con la sua straordinaria umanità. Abbiamo molto da imparare da lei, faccio fatica a parlarne”.