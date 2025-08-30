Il caso Phica, piattaforma online che da anni diffonde foto intime di donne ignare di tutto, e il gruppo Facebook denominato “Mia moglie”, hanno portato al centro dell’attenzione mediatica il tema che riguarda la violenza digitale o violenza social, che coinvolge figure di spicco tra cui giornaliste, artiste e politiche, ma anche tantissime donne comuni. Il caso ha suscitato una indignazione di massa di tale portata da costringere la chiusura delle piattaforme. Sono tante le giornaliste che si sono indignate e hanno voluto dire la loro sulla gradevole vicenda che ancora una volta va a colpire le donne. Durante l’edizione del Tg5 delle 20, la giornalista Elena Guarnieri ha commentato la vicenda che l’ha riguardata in prima persona con parole che hanno ottenuto grande eco “Nascere maschi è natura, è diventare uomini che è molto complicato”.

Elena Guarnieri al Tg5 delle 20 sul caso Phica e “Mia moglie”

Le parole espresse da Elena Guarneri hanno colpito tutti perchè la giornalista è andata oltre al semplice racconto dei fatti accaduti sul web. Guarnieri ha offerto al telespettatore una riflessione sul significato di “essere uomini”, facendo una netta ma significativa distinzione tra l’essere biologicamente nato maschio e il percorso di vita, sociale e culturale che ci rende uomini responsabili. Inoltre la riflessione della giornalista va a centrare un punto importante: la difficoltà di alcuni uomini di costruire la propria mascolinità che non sia fondata sul possesso e sul dominio sulla donna. Le parole della giornalista, una volta arrivate sul web, hanno trovato il consenso unanime del popolo della rete che le ha definite una vera e propria lectio magistralis.

Il caso Phica e “Mia moglie”

Il sito web Phica da oltre vent’anni diffondeva foto private di donne spesso scattate di nascosto, accompagnate da commenti e frasi sessiste. Una pratica illegale che oltre all’essere una violenza per le donne, vanno vilire il diritto alla privacy e ad alimentare una cultura fatta di possessivi e umiliazione. Il gruppo Facebook “Mia moglie” raccoglieva e publicava foto di donne senza consenso diffuse dagli stessi mariti o fidanzati. Il corpo femminile era diventato merce di scambio tra uomini repressi.

Questi due casi hanno mostrato quanto può essere sottile la linea che separa l’intrattenimento dalla violenza di genere. Le parole della Guarnieri devono far riflettere in modo particolare gli uomini sul fatto che questa è una battaglia che le donne non devono combattere da sole. Questa è una battaglia che noi uomini dobbiamo combattere al loro fianco.

Video – Le parole di Elena Guarnieri al Tg5