Una bellissima favola moderna è proprio quello che ci ci vuole per chiudere in bellezza l’anno e cominciarne un altro. Con Edward mani di forbice il regista Tim Robbins firma un capolavoro fantasy fra i più riusciti della storia cinematografica internazionale.

E poi in questa pellicola che tratta con sensibilità e intelligenza il difficile tema della diversità, spicca l’interpretazione dei giovanissimi Johnny Depp e Winona Ryder, all’epoca non ancora delle star a livello mondiale. Come avrete intuito, per guardare o riguardare Edward mani di forbice i motivi sono molteplici: tutto quello che dovete sapere a riguardo ve lo diciamo noi di seguito.

Edward mani di forbice: la trama in breve e il cast

Uno scienziato muore prima di avere potuto terminare il suo progetto di trasformare una macchina in un essere umano. E così il timido Edward si ritrova con delle forbici al posto delle mani e tenta, con difficoltà, di inserirsi nella società. Poi viene adottato dalla famiglia di Kim…

Accanto a Johnny Depp e Winona Ryder nei ruoli principali, nel cast troviamo anche , fra gli altri, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Vincent Price, Kathy Baker, Robert Oliveri, Conchata Ferrell, Caroline Aaron, Dick Anthony Williams, O-Lan Jones e Alan Arkin.

Le curiosità sul film

Edward mani di forbice è un film di genere fantastico/sentimentale diretto da Tim Burton nel 1990. Queste sono le curiosità più interessanti che lo riguardano: