Eduardo Scarpetta è il golden boy del cinema italiano, talento purissimo esploso al grande pubblico con Qui Rido Io per cui ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Il suo è uno straordinario successo per un film che ci accompagna a riscoprire la bellezza della sala come ha raccontato ai microfoni di SuperguidaTV: “Mi auguro che la gente si alzi e vada al teatro, che vada al cinema perché non dobbiamo dimenticarci che le sale sono povere adesso. Torniamo a riempire questi posti”.

Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek su Disney Plus è l’altro grande successo di quest’anno: “È incredibile il successo della serie, io sono il protagonista con Cristiana ma c’è un cast con un parterre incredibile. Ferzan ci sta dicendo che stiamo facendo numeri che avremmo dovuto fare in più settimane di streaming. Speriamo che ci sarà la seconda stagione”.

Tu vo fa l’americano, Edoardo Scarpetta ora in un film USA

Ora dopo questi grandi successi si moltiplicano le grandi opportunità per Edoardo Scarpetta, compreso il suo primo grande progetto internazionale al fianco di un’attrice premio Oscar: “Devo dire che il telefono squillava anche prima di questo successo ed ora squilla ancora di più. Sto preparando un film con Toni Collette e Monica Bellucci, succedono cose sempre più belle. È una commedia che sto preparando iniziamo a girare proprio nei prossimi giorni e ci saranno diverse scene action. Sto vivendo questo momento con molta calma e facendo yoga”.

Eduardo Scarpetta ha commosso il pubblico di Rai 1 dedicando questo premio al padre che non c’è più scoppiando in lacrime, un momento che farà appassionare ancor di più il pubblico a questa nuova stella del cinema e della televisione. Non ci resta che attendere dunque per scoprire se Le Fate Ignoranti verrà davvero rinnovato da Disney Plus per un secondo ciclo di episodi.