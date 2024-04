Edoardo Stoppa è tra i concorrenti che approderanno all’Isola dei Famosi il prossimo 8 aprile. Noto conduttore televisivo e celebre per l’impegno in difesa degli animali, Edoardo Stoppa è pronto a immergersi in questa nuova e stimolante avventura.

Chi è Edoardo Stoppa: biografia e carriera

Nato a Milano il 20 novembre 1969, Edoardo Stoppa inizia il suo percorso di formazione professionale prima diplomandosi in un liceo linguistico, e poi conseguendo una laurea in Psicologia all’Università di Padova. In seguito ha iniziato a “esplorare” il mondo della recitazione.

A metà Anni Novanta ha iniziato a lavorare in televisione, collaborando con dapprima con Italia 7, dove ha condotto Usa Today, e in seguito con Match Music e LA 7 dove ha preso il timone di programmi come “Prima del processo” e “Call Game”.

Su LA 7 ha presentato per quattro stagioni National Geographic, contribuendo alla realizzazione di vari documentari. In seguito, ha lavorato con All Music come ideatore e conduttore di programmi legati al mondo della moda – come “Modeland” – e della musica, come “Music Zoo”.

Approdato in seguito a Mediaset, ha ricoperto il ruolo di attore in “Scherzi a parte” e conduttore in “Village”. In seguito è entrato a far parte del team di SKY, conducendo il format internazionale “E!News” insieme a Ellen Hidding e il programma “Shock” su Sky Vivo, dedicato agli sport estremi.

La notorietà arriva nel 2008, quando è stato chiamato come inviato di Striscia la notizia, dove si è occupato principalmente di temi legati al benessere degli animali.

Nel 2011 Stoppa ha voluto condividere le sue esperienze nel libro “Per fortuna che ci sei”, nel quale narra gli incontri avuti con gli animali che hanno avuto un impatto significativo sulla sua vita.

Il suo impegno nelle tematiche animali e ambiente è continuato anche in seguito, e nel 2020 – dopo aver concluso il suo impegno con Striscia la notizia – è diventato corrispondente per il programma “Ogni mattina”.

Edoardo Stoppa nella vita privata: moglie, figli e hobby

Dal 2007 Stoppa fa coppia fissa con la showgirl brasiliana Juliana Moreira. La coppia è sposata dal 10 novembre 2017 e dalla loro unione sono nati due figli: Lua Sophie, nata nel 2011, e Sol Gabriel, nato nel 2016.

Grande appassionato di sport, Edoardo Stoppa pratica il paracadutismo, lo snowboard e le arti marziali, mostrando sempre grande interesse per quelle attività che richiedono coraggio e determinazione.