Stasera, martedì 24 giugno 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Come ogni settimana la giornalista e conduttrice torna in studio per discutere e raccontare i temi più caldi ed importanti degli ultimi giorni. Al centro della puntata di stasera, il conflitto fra Iran e Israele. Gli Stati Uniti d’America, dopo giorni di indecisione, hanno deciso di attaccare l’Iran, colpendo tre siti nucleari.

Donald Trump ha parlato di “un successo spettacolare” e lanciato il “movimento” MIGA (Make Iran Great Again), alludendo, per la prima volta, alla possibilità di un cambio di regime a Teheran.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: c’è anche Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera di martedì 24 giugno 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer con i suoi ospiti si occuperà principalmente del conflitto fra Iran e Israele. Dopo l’attacco degli Stati Uniti d’America, dall’Iran sono già arrivate ondate di missili contro Israele, provocando esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Quale sarà l’evoluzione del conflitto? Ma soprattutto quali saranno le conseguenze per gli equilibri internazionali?

Intanto anche in Italia si è alzato il livello dell’allerta terrorismo, con 29mila siti sotto massima sorveglianza. Ma passiamo agli ospiti di stasera: in studio ritroveremo presenze fisse del programma come Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Immancabile ad inizio puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona che si confronteranno sui temi più caldi della settimana.

