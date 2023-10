Nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Scopriamo gli ospiti e tutte le anticipazioni dei temi al centro della puntata in onda stasera, martedì 3 ottobre 2023.

Martedì 3 ottobre 2023 dalle ore 21.25 nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Come sempre al centro della puntata i temi più discussi della settimana in ambito politico, ma anche di attualità. Buona parte della puntata sarà dedicata al dibattito politico sulla gestione dell’immigrazione diventato un problema di carattere internazionale. La crisi dei migranti divide l’Europa intera con tutti gli Stati dell’UE impegnati a trovare un accordo controverso circa il Patto Ue su Immigrazione e Asilo. La Germania ha proposto un piano di regolamento sulle crisi migratore, ma al momento non è ancora stata raggiunta la maggioranza tra tutti gli Stati membri. Intanto Polonia e Ungheria hanno già criticato il piano.

Spazio poi alla Legge di Bilancio di cui si sta occupando il Governo Meloni. Sarà possibile riuscire a far quadrare i conti riuscendo a proteggere il reddito delle famiglie e contrastare il caro-prezzi?

È sempre Cartabianca, stasera c’è anche Mauro Corona

Durante la puntata di martedì 3 ottobre 2023 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer torna anche il viaggio nell’Italia delle grandi disuguaglianze. Da un lato ci sono i ricchi, oramai sempre più ricchi, che godono di servizi di servizi di altissimo livello. Dall’altro, invece, il grande popolo di chi devi rinunciare anche ai beni di prima necessità ed essenziali per assicurarsi uno stile di vita dignitoso. La fotografia di un paese alla deriva.

Infine spazio anche alla guerra in Ucraina. A che punto siamo? Dagli Stati Uniti arrivano rassicurazioni sul continuo sostegno a Kiev anche se la Camera ha escluso nuovi aiuti, mentre la Slovacchia potrebbe bloccare la fornitura di armi. Tantissimi gli ospiti della puntata pronti a confrontarsi e scontrarsi sui temi della serata. Immancabile poi la presenza di Mauro Corona in apertura con il consueto “confronto” con la padrona di casa Bianchina.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.