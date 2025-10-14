Torna È sempre Cartabianca 2025 2026, il programma condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete4. Scopriamo tutte le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 14 ottobre 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 14 ottobre 2025

Stasera, martedì 14 ottobre 2025 dalle ore 21.33 torna l’appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Come ogni settimana, la giornalista e conduttrice, torna in diretta con un parterre di ospiti per discutere e confrontarsi sui sugli sviluppi principali dell’attualità italiana e internazionale. Al centro della puntata di oggi l’accordo di pace siglato tra Israele e Hamas nella giornata storica del 13 ottobre 2025.

Un giorno destinato a cambiare le sorti del mondo interno. Intanto Hamas ha liberato i 20 ostaggi israeliani ancora in vita. Dal canto suo Donald Trump, artefice di un accordo storico, ha definito la fine della guerra come il suo più grande successo diplomatico, prospettando per il futuro “un grande miracolo a Gaza”.

"Il genocidio lo fa l'intenzione. La Corte Internazionale di Giustizia ha detto che è plausibile che la popolazione palestinese rientri nell'applicazione della convenzione sul genocidio" Antonino Monteleone a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/BZbNFEcc7T — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) October 7, 2025

È sempre Carta bianca, gli ospiti di stasera: da Mauro Corona a Concita de Gregorio

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 14 ottobre 2025 di “E’ sempre Cartabianca“, Bianca Berlinguer parla anche dell’imponente piano di sicurezza organizzato nella città di Udine dove si gioca la partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Calcio del 2025. Spazio anche alla annunciato corteo pro-Pal con tanto d zona rossa circoscritta intorno allo stadio Bluenergy Stadium con vigilanza rafforzata e il supporto di elicotteri e droni.

Tutti gli argomenti al centro della puntata di stasera saranno oggetto di confronto, discussione e dibattito con i tantissimi ospiti che si alterneranno. Tra gli ospiti di stasera: Andrea Scanzi, Concita De Gregorio e tanti altri. Immancabile il dialogo a distanza tra Mauro Corona e la padrona di casa “Bianchina”, uno dei momenti più attesi della puntata.

L’appuntamento con la nuova edizione di E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.