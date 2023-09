Ascolti molto positivi per il programma “È sempre Cartabianca”, che mantiene grande solidità fin dal suo esordio. La puntata andata in onda ieri, martedì 26 settembre 2023, su Rete 4 ha anche aumentato il risultato di share rispetto alla scorsa settimana arrivando al ben 6,6%. Un dato significativo per il programma e per l’intera rete visto anche l’aumento della concorrenza in onda il martedì sera.

È sempre Cartabianca mantiene ottimi ascolti tv

Ottimi dati Auditel non solo per “È sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer, ma anche per tutti gli altri programmi che vanno a comporre tutta la proposta informativa di Retequattro.

In prima serata a crescere: da “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio a “Quarta Repubblica” di Nicola Porro, da “Fuori dal Coro” di Mario Giordano a ”Quarto Grado” di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Una squadra di giornalisti che ha interpretato a perfezione il cambiamento editoriale della rete avvenuto con un’innovazione a 360 gradi: dalla programmazione di film classici e telenovela, Retequattro è diventata così un vero e proprio punto di riferimento dell’informazione televisiva per il pubblico da casa.

Con “È sempre Cartabianca” crescono i dati Auditel di Rete 4

Un’offerta, quella di Rete 4, che da quest’anno, con l’arrivo del programma “È sempre Carta Bianca”, ha raggiunto un pubblico ancora più largo e plurale: nel settembre 2023 i programmi di approfondimento della rete del gruppo televisivo Mediaset, sono arrivati al 7,0% di share, con una crescita di circa il 10% rispetto agli ascolti ottenuti nel settembre 2022.

Ospiti della serata di ieri su Rete4 di Bianca Berlinguer

Durante la serata di ieri, nel salotto di Bianca Berlinguer a “È sempre Cartabianca” sono intervenuti: Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Mario Giordano. Non è mancato inoltre neanche l’ormai attesissimo e consueto appuntamento in collegamento con Mauro Corona e la solita chiacchierata da buoni amici con la padrona di casa del programma di Rete4.