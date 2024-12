Torna Bianca Berlinguer in prima serata con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità trasmesso in prima serata su Rete 4. Ecco in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 3 dicembre 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 3 dicembre 2024

Stasera, martedì 3 dicembre 2024 dalle ore 21.25 appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata il tema della sicurezza delle città e delle periferie dopo l’ennesima tragedia. Una settimana fa il diciannovenne egiziano Ramy Elgaml è morto inseguito dai carabinieri, sullo scooter con un amico nel quartiere Corvetto, a pochi km dal centro di Milano. La morte di questo ragazzo ha fatto esplode la protesta con particolare attenzione ai problemi delle periferie italiane. Non solo, spazio anche al tema della povertà economica e della carenza di sicurezza che coinvolge tutte le più grandi città: da Roma a Milano. Da questa terribile storia prende il via un viaggio nei quartieri dimenticati delle città: davvero possono essere paragonati alle banlieue o c’è una strumentalizzazione in atto?

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 3 dicembre 2024, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer torna ad occuparsi anche delle truffe online. Cresce a dismisura il numero di queste truffe che riguardano: furti d’identità, ma anche inganni sentimentali che ogni anno vedono sottrarre a cittadini ignari un bottino complessivo di oltre 4 milioni di euro. Come si può risolvere questo problema?

Come sempre a discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata immancabile confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.