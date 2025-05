Bianca Berlinguer torna in prima serata con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità trasmesso su Rete 4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 20 maggio 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 20 maggio 2025

Stasera, martedì 20 maggio 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi della settimana. Al centro della puntata di stasera l’elezione di Papa Leone XIV. In occasione del suo insediamento ufficiale, il nuovo Papa ha rinnovato il suo appello per la pace. Non solo, il Papa ha espressamente richiesto di mettere fine al dramma delle guerre; in particolare si è soffermato sulla situazione di Gaza dove “i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame”.

Intanto, mentre Israele espande le operazioni militari, cresce l’allarme per la crisi umanitaria tanto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha parlato di “una spinta verso un cambiamento demografico permanente a Gaza, che viola il diritto internazionale ed equivale a una pulizia etnica”.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 20 maggio 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa nuovamente di politica internazionale. Da quando è stato eletto, Papa Leone XIV continua ad esortare tutti i potenti del mondo a mettere fine alla guerra che da anni fa registrare vittime in Ucraina e Gaza.

A discutere degli argomenti al centro della lunga diretta di stasera come sempre un parterre di ospiti tra cui segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata come sempre il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più importanti e divisivi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.