Bianca Berlinguer torna in prima serata su Retequattro con una nuova puntata di È sempre Cartabianca. Scopriamo ospiti ed anticipazioni della puntata di martedì 14 gennaio 2025 del il talk show di informazione, politica ed attualità.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 14 gennaio 2025

Stasera, martedì 14 gennaio 2025 dalle ore 21.25 torna “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata la tragica morte di Ramy, il 19 enne egiziano, ma residente in Italia morto in un incidente avvenuto il 24 novembre a Milano. La pubblicazione dei video relativi alle fasi più concitate dell’inseguimento hanno riacceso il caso con una polemica che riguarda la ricostruzione esatta dei fatti di quella notte e sulle frasi pronunciate da alcuni carabinieri. Nonostante l’appello della famiglia di Ramy a non fare del loro dolore un pretesto per la violenza, scene di guerriglia urbana hanno caratterizzato i cortei che si sono tenuti a Roma, Milano e Bologna per ricordare il diciannovenne e chiedere giustizia. Nella Capitale ci sono una trentina di persone già identificate a cui potrebbe essere contestato il reato di devastazione.

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti di stasera: c’è anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 14 gennaio 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa anche di un tema attuale ed importante: l’emergenza casa. Il boom di turismo e l’invasione di bed and breakfast rendono sempre più complesso trovare un’abitazione in affitto a cifre accessibili. Come fronteggiare questo fenomeno? Perché non recuperare le molte case popolari abbandonate da anni?

A discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Come sempre in apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

