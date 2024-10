È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Rete 4. Ecco in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 22 ottobre 2024.

Stasera, martedì 22 ottobre 2024 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di "E' sempre Cartabianca", il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro.

Tra gli argomenti più caldi della puntata la forte tensione tra Governo e magistratura. Il motivo? La decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei dodici migranti nel centro in Albania, perché provenienti da Paesi non completamente sicuri. Intanto cresce l’attesa per il decreto sulla sicurezza che punta a superare la sentenza europea.

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 22 ottobre 2024, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer e i suoi ospiti si occupano anche di una polemica che da giorni tiene banco. Si tratta dei soldi destinati alla sanità nella manovra economica. Per la segretaria del Pd Elly Schlein l’esecutivo agevolerebbe la privatizzazione, mentre la premier Giorgia Meloni parla di mistificazioni dei numeri. Intanto cresce a dismisura il numero di medici e gli infermieri italiani che preferiscono andare a lavorare all’estero per le migliori condizioni di lavoro e la maggiore retribuzione.

Ospiti n studio e in collegamento: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Come sempre la puntata si apre con il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. I due discutono dei temi più cruciali degli ultimi giorni.

