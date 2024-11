È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Rete 4. Ecco in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 12 novembre 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 12 novembre 2024

Stasera, martedì 12 novembre 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna in onda dopo l’appuntamento della domenica e la maratona dedicata alle Elezioni del Presidente degli Stati Uniti d’America 2024. Nella puntata di stasera i temi più caldi della settimana con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata, lo scontro tra maggioranza e opposizione sui temi caldi della politica e dell’economia. In particolare ci si soffermerà sulle divisioni più profonde riguardanti i fondi da destinare alla sanità, una vera e propria emergenza. Non solo, spazio alla questione abitativa, ma anche al tema del lavoro sempre più povero e precario.

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 12 novembre 2024, a “E’ sempre Cartabianca”, spazio alla cronaca e in particolare a cosa è successo a Napoli nelle ultime settimane. In 15 giorni tre ragazzi sono stati uccisi in modo violento, suscitando rabbia e indignazione, ma anche polemiche politiche.

Focus sulla recente vittoria di Donald Trump eletto il 47imo Presidente degli Stati Uniti d’America. L’elezione di Donald Trump divide, ma in particolare ci si domanda cosa cambierà con il suo insediamento rispetto alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Il Wall Street Journal ha rivelato che neopresidente eletto potrebbe firmare l’ordine esecutivo per il ritiro dall’accordo di Parigi sul clima il 20 gennaio 2025. A discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura come sempre il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi degli ultimi giorni.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.