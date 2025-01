Tutto pronto per il ritorno di Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro con la prima puntata del 2025 di È sempre Cartabianca. Scopriamo ospiti ed anticipazioni della puntata di martedì 7 gennaio 2025 del il talk show di informazione, politica ed attualità.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 7 gennaio 2025

Stasera, martedì 7 gennaio 2025 dalle ore 21.25 torna “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera la visita a sorpresa del premier Giorgia Meloni nella residenza di Donald Trump in Florida, Mar-a-Lago. Mancano sole due settimane al giuramento di Donald Trump, eletto nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Intanto il tycoon dalle pagine del Wall Street Journal ha parlato della Premier Giorgia Meloni descrivendola come «una donna fantastica che ha davvero preso d’assalto l’Europa». Non solo, spazio anche al delicato e complesso tema che riguarda la detenzione di Cecilia Sala nel carcere di Teheran.

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti di stasera: c’è anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 7 gennaio 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer si occupa delle polemiche scoppiate dopo la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. Sono più di dieci le persone identificate dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri per gli insulti all’Italia e alla polizia, ripresi in Piazza Duomo a Milano, che adesso rischiano una denuncia per vilipendio alla Repubblica.

Nella notte di Capodanno a Napoli diverse persone hanno sparato con pistole dai balconi, mentre a Roma si consumava l’ennesima aggressione omofoba verso una coppia di ragazzi gay picchiati a sangue solo perchè camminavano mano nella mano. A discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Ad inizio puntata imperdibile il primo confronto a distanza del nuovo anno tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.