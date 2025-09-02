Torna È sempre Cartabianca 2025 2026, il programma Videonews di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer su Retequattro. Dopo la pausa estiva, la giornalista e conduttrice torna, nella consueta collocazione del martedì sera, con una nuova stagione. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 2 settembre 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 2 settembre 2025

Stasera, martedì 2 settembre 2025 dalle ore 21.25 al via la nuova stagione di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Rete 4. Anche stasera, la giornalista e conduttrice, torna ad occuparsi dei temi più caldi ed importanti degli ultimi giorni. Un confronto diretto che spazia dalla politica interna a quella internazionale senza dimenticare la guerra di Gaza e l’economia italiana. Al centro della prima puntata dell’edizione 2025 – 2026 c’è il dramma in corso a Gaza. Una tragedia immane considerando i dati sui morti: quasi 54 mila, di cui oltre 15 mila bambini. La città è ancora accerchiata, ma cresce sempre di più il numero di organizzazioni internazionali che hanno sottolineato l’urgenza estrema di una risposta umanitaria.

Intanto il Washington Post ha rivelato che l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e i partner internazionali immaginano di costruire un lussuoso resort turistico e un polo tecnologico sulla Striscia.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: il ritorno di Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 2 settembre 2025 di “E’ sempre Cartabianca“, Bianca Berlinguer si occupa anche di economia soffermandosi sullo stato dell’economia italiana. Attualmente è in corso un confronto diretto tra Governo e opposizioni sugli ultimi dati economici che mostrano un Paese in grandissima difficoltà. Cresce sempre di più il numero della famiglie che vivono in condizioni precarie, mentre i dati dell’ultima stagione estiva segnalano un calo medio delle presenze e dei consumi del 15% rispetto allo stesso mese del 2024.

A discutere in studio e in collegamento dei temi al centro della prima puntata di stasera ritroviamo volti noti come Concita De Gregorio, ma anche nuovi ospiti. Tra gli ospiti di stasera ci sono: Monsignor Vincenzo Paglia, Marisa Laurito, Mario Giordano, Andrea Scanzi e Luisella Costamagna. Immancabile la presenza di Mauro Corona per il primo dialogo a distanza con la padrona di casa.

L’appuntamento con la nuova edizione di E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.