È sempre Cartabianca 2025-2026: quando torna in tv

Manca poco alla nuova edizione di ‘È sempre Cartabianca‘ 2025-2026. Il programma, condotto da Bianca Berlinguer, è ormai un appuntamento fisso dei palinsesti Mediaset. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

‘È sempre Cartabianca’ 2025-2026: quando in tv

”È sempre Cartabianca“, programma di approfondimento e informazione torna dopo essersi preso un periodo di pausa durante i mesi estivi. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda sempre di martedì, il 2 settembre 2025 in prima serata su Rete 4, alle ore 21.25. A timone del talk di attualità e politica c’è sempre Bianca Berlinguer. Secondo indiscrezioni di Tv, Sorrisi e Canzoni, questo non sarà l’unico impegno per la conduttrice che si prepara a debuttare in seconda serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento settimanale.

Tra gli ospiti fissi di È sempre Cartabianca 2025-2026 non può mancare Mauro Corona che ad agosto ha compiuto 75 anni. Oltre a lui, ci saranno diversi ospiti che commenteranno i principali temi di attualità discussi nel corso della prima puntata. Il passaggio dalla Rai (‘Cartabianca’ è stato trasmesso su Rai 3 dal 2016 al 27 giugno 2023) a Mediaset ha fatto registrare in questi due anni ottimi ascolti.

Il programma infatti non ha perso il suo focus trattando argomenti legati all’attualità, alla politica, all’economia e alla società, con l’ausilio di servizi e della presenza di ospiti presenti sia in studio che in collegamento. Tra gli argomenti della prima puntata c’è quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Un approfondimento da non perdere.

L’informazione sui canali Mediaset

Se la Berlinguer è stata confermata, la grande novità in casa Mediaset è rappresentata dall’esordio di Gianluigi Nuzzi alla guida di “Dentro la notizia”. Il programma prenderà il via lunedì 1 settembre nel pomeriggio di Canale 5 al posto di “Pomeriggio Cinque”.

Il 1 settembre, su Rete 4 in prima serata, torna Nicola Porro con “Quarta Repubblica” mentre dall’8 settembre sarà alla conduzione di una nuova striscia quotidiana nel preserale, dopo il Tg 4 delle 18.55, dal titolo “10 minuti”.