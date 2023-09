E se la perfida contessa Federica Palladini, alias Ida Di Benedetto, tornasse a Un Posto al Sole? Per il momento è solo una voce, ma potrebbe avere un fondo di verità. Del resto, come ben sanno i fans della soap italiana più longeva, nel nobile palazzo di Posillipo ha appena rimesso piede il dottor Luca De Santis, altro personaggio storico molto amato dal pubblico, quindi c’è da sperare. Ecco cosa sappiamo al momento.

La contessa Palladini torna a Un Posto al Sole?

Da qualche giorno sul web si rincorrono voci secondo le quali sarebbe imminente, o quasi, il ritorno della contessa Palladini a Un Posto al Sole, di cui è stata la vera dark lady ben prima dell’arrivo di Marina. Presente fin dalla prima puntata andata in onda nel 1996, infelicemente sposata con Tancredi e madre di Eleonora, Alberto e Alessandro, di lei, partita per l’Argentina con l’amante molto tempo fa, si sono perse le tracce da un pezzo.

Nessuna, forse, ha combinato tanti guai come lei all’interno delle dinamiche della soap, basti pensare al triangolo amoroso a cui dette vita insieme al giornalista Michele e alla sua stessa figlia Eleonora. Non sappiamo ancora se la contessa tornerà a palazzo, ma siamo certi che, se ciò dovesse accadere davvero, gli sceneggiatori avranno preparato per lei nuove ed entusiasmanti storie tutte da seguire.

Ida Di Benedetto fra cinema, tv e teatro

La contessa Palladini può avere un solo volto, quello intenso ed espressivo di Ida Di Benedetto. Attrice di cinema, tv e teatro, la Di Benedetto, originaria di Napoli, è una delle migliori interpreti del panorama artistico italiano, protagonista di opere di grande successo e un tempo molto attiva anche in Germania.

Recentemente intervistata circa le voci che la vogliono ancora una volta nella soap partenopea, ha detto che sì, in fondo, tanta gente le chiede quando ne farà di nuovo parte. Non ha detto di no quindi e i fans hanno tutto il diritto di sperare.