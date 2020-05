Torna l’avvincente reboot della serie Tv degli anni Ottanta: Dynasty 3 debutta su Netflix dal 23 maggio con una nuova stagione. Tutti gli episodi saranno pubblicati in un’unica tranche nello stesso giorno. La serie Tv, creata da Josh Schwartz, Stephanie Savage e Sallie Patrick dal 2017, segue le vicende della ricca famiglia Carrington tra eredità, affari, tradimenti e questioni amorose. Gli episodi della terza stagione sono stati ridotti da 22 a 20 a causa della pandemia di Covid-19 che ha costretto molti set televisivi e cinematografici a interrompere la produzione. Una quarta stagione è stata però già confermata e andrà in onda il prossimo anno.

Dynasty 3 su Netflix: la trama della terza stagione

La trama di Dynasty 3 riprende dagli eventi del finale della seconda stagione. Dopo esser caduto in piscina per colpa di Adam, Liam è in coma in ospedale e Fallon è al suo capezzale. Intanto, Dominique fa la parte della madre preoccupata davanti alla stampa, ma in realtà rivendica a Blake il suo diritto ad avere una parte dei suoi guadagni. Sam invece inizia a rinnovare il suo hotel e infine Blake caccia Kirby dal Maniero.

Dynasty 3: cast e personaggi della terza stagione

Elizabeth Gillies torna a interpretare la giovane protagonista Fallon Carrington, dirigente ed erede dell’azienda di famiglia; Robert Christopher Riley è Michael Culhane, ex autista dei Carrington con cui Fallon ha avuto una relazione; Sam Adegoke è Jeff Colby, giovane rivale in affari di Blake che si scopre essere suo nipote; Rafael de la Fuente interpreta Sam Jones, ex marito di Steven, fratello di Fallon; Alan Dale è il maggiordomo Joseph Anders; e Grant Show ricopre il ruolo di Blake Carrington, CEO miliardario della Carrington Atlantic.

In Dynasty 3 ritroveremo anche il personaggio di Alexis Carrington, ma non sarà più interpretata da Nicollette Sheridan, bensì da una nuova attrice, Elaine Hendrix. Cambio di attrice anche per il personaggio di Cristal Jennings: al posto di Ana Brenda Contreras, ci sarà Daniella Alonso; Maddison Brown interpreta Kirby Anders; Sam Underwood torna nei panni di Adam Carrington; Adam Huber è Liam Ridley; e Michael Michele ricopre il ruolo di Dominique Deveraux.